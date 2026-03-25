【なか卯】「温たま冷やし担々うどん」発売 / 花椒を加えた“胡麻担々だれ”でより本格的な味わいに
丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、4月1日(水)11:00より、「温たま冷やし担々うどん」を販売する。
「温たま冷やし担々うどん」は、なか卯特製の“胡麻担々だれ”を使用した「冷やし担々うどん」に、こだわり卵の温たまをのせた商品。今年の“胡麻担々だれ”は、なめらかな胡麻のペーストとラー油に加え、花椒を使用することで、辛みが際立った風味豊かな味わいに仕上げている。
同時に、“胡麻担々だれ”の味わいをシンプルに楽しめる「冷やし担々うどん」や、二八そばを使用した「温たま冷やし担々そば」「冷やし担々そば」も販売する。小サイズも用意しており、親子丼などとのセットでも注文できる。446店舗で販売予定(3月25日時点)。
◆温たま冷やし担々うどん
小:530円
並:690円
大:790円
◆冷やし担々うどん
小:420円
並:580円
大:680円
◆温たま冷やし担々そば
小:630円
並:790円
大:910円
◆冷やし担々そば
小:510円
並:670円
大:790円
※持ち帰り可能。
※一部店舗では価格が異なる。