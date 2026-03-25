【なか卯】「温たま冷やし担々うどん」発売 / 花椒を加えた“胡麻担々だれ”でより本格的な味わいに

丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、4月1日(水)11:00より、「温たま冷やし担々うどん」を販売する。

「温たま冷やし担々うどん」は、なか卯特製の“胡麻担々だれ”を使用した「冷やし担々うどん」に、こだわり卵の温たまをのせた商品。今年の“胡麻担々だれ”は、なめらかな胡麻のペーストとラー油に加え、花椒を使用することで、辛みが際立った風味豊かな味わいに仕上げている。

〈担々そばも同時展開〉

同時に、“胡麻担々だれ”の味わいをシンプルに楽しめる「冷やし担々うどん」や、二八そばを使用した「温たま冷やし担々そば」「冷やし担々そば」も販売する。小サイズも用意しており、親子丼などとのセットでも注文できる。446店舗で販売予定(3月25日時点)。

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〈価格一覧(すべて税込)〉

◆温たま冷やし担々うどん

小:530円

並:690円

大:790円

◆冷やし担々うどん

小:420円

並:580円

大:680円

◆温たま冷やし担々そば

小:630円

並:790円

大:910円

◆冷やし担々そば

小:510円

並:670円

大:790円

※持ち帰り可能。

※一部店舗では価格が異なる。