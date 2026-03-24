子どもを含む6人が死亡した高速道路での事故。逮捕されたトラックの運転手が「そんなにスピードは出していない」と供述していたことが、新たにわかりました。

■6人亡くなる事故 制限速度を超えて走行か

24日午前2時20分ごろの新名神高速道路下り。広島に向けて荷物を運ぶ、その道中で事故は起きてしまいました。

3連休初日の20日。渋滞の列に大型トラックが追突、子ども3人を含む6人が亡くなりました。

過失運転致死の疑いで逮捕されたのは、大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）。

工事に伴う車線規制で制限速度が50キロに規制されていた中、制限速度を超えて走行していたとみられています。

■逮捕の運転手“そんなにスピード出してなかった”

その後の警察への取材で、新たな供述が明らかになりました。

水谷水都代容疑者（54）は「休憩しながら走っていた」「そんなにスピードは出していなかった」という趣旨の供述をしているということです。

警察によると、運転に支障があるような持病は確認されていないという水谷容疑者。

24日夜、現場での実況見分に立ち会う予定です。