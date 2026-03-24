あの先生どこ行くと？熊本市の教職員 異動一覧2026【小学校・中学校・高校・ビジネス専門学校・特別支援学校・幼稚園 名簿】
熊本市の先生 どこさ行くと？
熊本市教育委員会は、4月1日付の教職員の人事異動を発表しました。
【名簿一覧を見る】熊本市教職員 人事異動2026【小学校・中学校・高校・専門学校・特別支援学校・幼稚園】
以下、人事異動の名簿です。（敬称略）
名簿一覧は【目次】を参考にご覧ください。
【目次】
▼小学校（校長・教頭）
▼小学校（教員採用）
▼小学校（教員転任転補・退職・事務職員など）
▼中学校（校長・教頭・教員採用）
▼中学校（教員転任転補・退職・事務職員など）
▼市立高校・専門学校・幼稚園・特別支援学校の人事異動
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＜概要＞
4月1日付で新たに採用する職員は204人です。異動する総人数は973人で、昨年度（1008人）より35人少なくなっています。
内訳は、
▼小学校636人
▼中学300人
▼高校・ビジネス専門学校13人
▼幼稚園10人
▼特別支援学校14人となっています。
一方、退職者（3月31日付）は前年（2024年3月）と比べて80人少ない126人でした。
なお来年度の女性の管理職は65人となり、管理職全体の21.6％、2025年度より3人、1ポイント増えます。内訳は、校長が22人で、副校長と教頭、園長は合わせて43人となります。