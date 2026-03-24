熊本市の先生 どこさ行くと？

熊本市教育委員会は、4月1日付の教職員の人事異動を発表しました。

【名簿一覧を見る】熊本市教職員 人事異動2026【小学校・中学校・高校・専門学校・特別支援学校・幼稚園】

以下、人事異動の名簿です。（敬称略）

名簿一覧は【目次】を参考にご覧ください。

【目次】

▼小学校（校長・教頭）

▼小学校（教員採用）

▼小学校（教員転任転補・退職・事務職員など）

▼中学校（校長・教頭・教員採用）

▼中学校（教員転任転補・退職・事務職員など）

▼市立高校・専門学校・幼稚園・特別支援学校の人事異動

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＜概要＞

4月1日付で新たに採用する職員は204人です。異動する総人数は973人で、昨年度（1008人）より35人少なくなっています。

内訳は、

▼小学校636人

▼中学300人

▼高校・ビジネス専門学校13人

▼幼稚園10人

▼特別支援学校14人となっています。

一方、退職者（3月31日付）は前年（2024年3月）と比べて80人少ない126人でした。

なお来年度の女性の管理職は65人となり、管理職全体の21.6％、2025年度より3人、1ポイント増えます。内訳は、校長が22人で、副校長と教頭、園長は合わせて43人となります。

＜小学校の人事異動＞

小学校長採用

小学校長転任転補

小学校長市教委への転任／小学校長退職

小学校教頭採用

小学校教頭転任転補／小学校教頭退職

小学校教員採用

小学校教員転任転補

小学校教員転任転補／小学校教員退職

小学校教員転任転補／小学校事務職員採用／小学校事務職員転任転補

小学校事務職員転任転補／小学校事務職員退職

＜中学校の人事異動＞

中学校長採用／中学校長転任転補／中学校長退職

中学校教頭採用／中学校教頭転任転補

中学校教員採用

中学校教員転任転補

中学校教員転任転補／中学校教員退職

中学校教員転任転補／中学校事務職員採用／中学校事務職員転任転補

＜高等学校・総合ビジネス専門学校＞

高等学校長採用／高等学校長退職／高等学副校長・教頭採用／高等学副校長・教頭転任転補

高等学校教員採用／高等学校教員転任転補／高等学校教員退職

＜幼稚園＞

幼稚園長採用／幼稚園長転任転補／幼稚園長退職

幼稚園教員採用／幼稚園教員転任転補／幼稚園教員退職

＜特別支援学校＞

特別支援学校教頭転任転補

特別支援学校教員採用／特別支援学校教員転任転補

特別支援学校事務職員転任転補