お笑いタレント小籔千豊（52）が、23日に更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。肉を食べない理由を語った。

鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんに肉を食べない独特の食生活の理由を問われた小藪は、祖父の著書の影響があったと告白。祖父について「鍼とか鍼灸とかそっち系の医院みたいなのしてた」とし、「自然食品とか健康食品とかを売ったり、『水と人生』っていう本を書いたり」と明かした。

続けて「その『水と人生』が家のバイブルのようにあって、こんなん食うな、これ食え(と書いてある)の中で、お肉は食べないでおこうみたいな事になった」とした。

小藪自身はベジタリアンではなく、「俺の考えで俺は食ってないと思われるんやけど、小さい時から(肉を)食ってないから食べたいと思わない。俺は逆らいたいし、おいしく食べられるんやったら、食べられるようになりたい」という。「ちっちゃい時から食ってないから、(食べると)ウッてなんねんな。ほんまはきっとおいしいんやろうけど。俺にはおいしくないのよ。だから俺は食べてないだけ。桃の味がするステーキがあればズルズルいくよ」とも語った。

ちなみに「嫁さんと子供は食べる」そうで、「俺は小さい時から小籔家の呪いはここで絶つぞと思ってたから、結婚して子供が生まれたら、絶対に子供に（肉を）食わそうと思ってた」と語った。