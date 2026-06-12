お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）が11日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。人気番組の弊害をぶっちゃけた。同番組では「どんな仕事も断らないと思われてる芸人」を企画。TBSの人気番組「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）での無人島ロケや監禁モノなど苦労話が語られる中、良ちゃんは「“水ダウ”はいい。水ダウ憧れみたいな番組が増えてる」と切り出した。そして「水ダウを