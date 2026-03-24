3月29日の西武戦に登場…小川彩、柴田柚菜らがセレモニアルピッチ

ロッテは29日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、午後2時）に、人気アイドルグループ「乃木坂46」の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」が来場すると24日に発表した。当日はセレモニアルピッチやイニング間の演出に出演するほか、歌唱パフォーマンスも披露するという。

スタジアムを訪れるのは小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人。当日は「2026パ・リーグ公式コラボソング」である「パシフィック・リーグに連れてって」を歌唱する。同曲は、野球好きの女の子がパ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌った、さわやかなポップチューンに仕上がっている。

「乃木坂野球部」は、乃木坂46の中でも特に野球を愛するメンバーで構成されたユニットだ。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」では、野球観戦Vlogや取材、実際にノックを受ける様子を公開するなど、野球を軸とした幅広い発信を行っている。

小川さんは地元・千葉県出身で「小学生の頃から観戦に行っていた地元・千葉のZOZOマリンスタジアムでセレモニアルピッチができることが夢のようでとても嬉しいです」と喜びを語った。また、かつて同球場でチアダンスや売り子のアルバイト経験があるという柴田も「グラウンドで踊るのは小学生以来なので、この日をとても楽しみにしています！」と期待に胸を躍らせている。

以下、コメント全文。

〇小川彩さん

「小学生の頃から観戦に行っていた地元・千葉のZOZOマリンスタジアムでセレモニアルピッチができることが夢のようでとても嬉しいです。私はマリーンズが大好きで、応援も大好きです。これまで試合を観て応援して、たくさんの感動をもらってきました。想いをこめて全力で投げさせていただきます。ダンスも踊らせていただけるということで、ZOZOマリンスタジアムにお越しのみなさんに、さらに楽しんでいただけるように精一杯頑張ります！」

〇柴田柚菜さん

「ZOZOマリンスタジアムは、小さい頃からチアダンスをしたり、売り子のアルバイトをしたり、観戦にも何度も訪れた大好きな球場です。人生初のセレモニアルピッチとなります。また、グラウンドで踊るのは小学生以来なので、この日をとても楽しみにしています！皆さんと一緒に勝利を後押しできるよう頑張ります！」（Full-Count編集部）