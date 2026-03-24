紫外線が少しずつ強くなり、シミの存在感が増してくる春。さらに、冬からの乾燥や、季節の変わり目で赤みや肌荒れが起きるため、くすみが気になる時季でもあります。いち早くブライトニングケアを始めて、明るく輝く素肌を手に入れましょう（撮影：ケビン・チャン 取材・文・構成：片岡えり）

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気になるシミに積極アプローチ

時間をかけて濃く大きくなったシミを化粧品で消すのは、ほぼ不可能です。美容クリニックでレーザー施術を受けるほうが、早くて確実。コストパフォーマンスも高いでしょう。とはいえ美容医療も一回で簡単に消せるわけではなく、再発も少なくありません。

さらにレーザーは黒色に反応するため淡い色ムラは消えにくく、肝斑が悪化するというリスクも。だから美容医療後のアフターケアに加えて、できたての薄いシミ、肝斑のケアに、普段からブライトニングコスメを活用したいものです。

今年はシミの根本にアプローチするアイテムが多いので、期待しながら続けてみて。

１：ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト 1.8X 〈医薬部外品〉30mL ￥19,800／コスメデコルテ

美白有効成分コウジ酸を限界まで高濃度で配合。シミへの効果をさらに早く確実に。乾燥ぐすみも撃退。

２：セラムエクラS ll〈医薬部外品〉 40mL ￥41,800／クレ・ド・ポー ボーテ

先進の遺伝子研究に着目。今あるシミだけでなく、この先もシミになりにくい肌へ。美白＋エイジングケア成分で、潤いとハリ、ツヤも手にいれて。

３：エクラ プルミエ ブライトト リートメント セラム〈 医薬部外品〉 30mL ￥25,080／シャネル

研究を続けるブライトニング有効成分TXCに、アラントイン、ビタミンE誘導体を加え、確かな手応えを追求。日に日に色ムラのない均一な肌へ。

４：ジェノプティクス アドバンスド スポット エッセンス〈 医薬部外品〉 30mL ￥17,490／SK-II

独自成分ピテラTMと美白のナイアシンアミド、保湿成分イノシットの総合力で潤いバリア機能を整え、シミを根付きにくく。肌全体もトーンアップ。

※記事内の商品価格はすべて税込です