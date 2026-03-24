「美しすぎる気象予報士」穂川果音（40歳）が激白…美ボディの秘訣は「スクワット」だった！

「美しすぎる気象予報士」として知られる穂川果音さん（40歳）が、発足当初からレギュラー出演してきたネットニュース番組「ABEMA Prime（旧AbemaTV）」を、10年の節目となる3月末で卒業する。

外見の評価に戸惑いながらも、自分なりの武器を磨いてきた彼女が、いま真正面から向き合っているのが「老い」だ。40歳という節目を迎え、これからの人生をどう描くのか。

【前編記事】「ビジュ最強の気象予報士」穂川果音（40歳）が激白…「『美しすぎる』と呼ばれるまでに実践してきたこと」よりつづく。

体型維持は…

――よく穂川さんが言われている「美しすぎる」という称号を支えているのは、気象や薬膳の知識を生かした「予防美容」だということが分かりました。体型維持についてはどうされていますか？

私の場合はちょっと特殊かもしれません。モデル時代は毎日のように有酸素運動をしていたんです。2000年代前半は「痩せたギャルが正義」という時代でしたから、それなりに頑張っていました。21歳でモデルを辞めて一般の事務職に就いた途端、その反動が一気に来た。たった数ヵ月で体重が10キロも増えてしまったんです。さすがに「これはヤバい」と。それからはジムに通い、筋トレに励む日々でした。ここで“走らない”を選択したことが、私の人生を大きく変えたんです。

――今はどのようなトレーニングをしていますか？

ジムは8年ほど前にやめて、もっぱら隙間時間のトレーニングにシフトしました。やっぱり継続できなきゃ意味がありません。わざわざジムに行かなくても、日常生活の中で気軽にできるトレーニングを組み込んでいるんです。

例えば、家の中でも隙間時間でスクワットなどの筋トレを行っています。筋肉量を増やすことで代謝が上がり、太りにくい身体になったと思います。

「伊達に年を重ねていないぞ」

――薬膳コーディネーターとしては、食事面ではどのようなことを意識していますか。

私、ラーメンが大好きなんです（笑）。美容家の方ってラーメンは食べないイメージがありますけど、私にとっては精神衛生上、絶対に必要。ストレスは体への影響が一番大きいですから。もちろん毎日食べたらダメですけど、我慢しすぎないことが私のモットーです。

その分、疲れている時はビタミンBが豊富な豚肉と玉ねぎを使った料理を意識しています。牛丼屋さんの豚丼でもいいんです。ただ、ご飯は少なめにして温玉をプラスし、タンパク質をしっかり摂るようにしています。年齢とともに筋肉は衰えやすくなるので、自分の体重（kg）と同じグラム数以上のタンパク質を摂るだけでも、本当に体調が変わりますよ。

――40歳を迎えた今、「老い」とはどう向き合っていますか。

実はあまり意識していないんです。私自身、40歳を迎えることを前向きに捉えています。むしろ、30歳になる時の方がずっと嫌でした。なぜ嫌だったのかを自分で見つめ直した時、その理由は「老い」ではなかった。なりたい自分と現実のギャップが何よりも堪えたんです。希望や野心を持って芸能界に飛び込んだものの、何も達成できていないのではないという焦りがあった。キャリアの方向性に迷い、グラビアやレースクイーンなどに挑戦しながらも、自分の軸を見つけられずにいた。それなのに年だけを重ねている――その現実を直視したくなかったんです。

でも30歳からのこの10年間、ABEMAやウェザーニュースなどで本当に走り続けてきました。苦労もありましたが、悔いはありません。誇れる時間を過ごしてきたという実感があります。だから「伊達に年を重ねていないぞ」という気持ちもある。そう思えるからこそ、40歳になることに抵抗はまったくありません。

恋愛はそれなりにしてきました

――穂川さんといえば「美」のイメージが強いだけに、一般の人より悩みも多そうですが。

たしかに人前に出る仕事なので、ABEMAのコメント欄などで「ほかのんも年を取ったな」なんて意見を目にすることもあります。でも、そりゃ年は取りますよ（笑）。「あなたも同じだけ年を取っているでしょ！」とツッコミたい気持ちをグッとこらえています。

同時に、「ああ、そういうふうに見えるようになってきたのか」と感じることもありました。ただ、若作りをして過去の自分にしがみつくよりは、いい年の重ね方をしたいと思っています。これから美容について発信していく立場として、「この人の言うことなら信頼できる」と思ってもらえるような美しさを保っていきたいですね。

――今後はプライベートの時間も確保しやすくなりそうです。ご結婚についてはどうお考えですか。

これはすごく悩ましいところですね。結婚については、人生をより豊かにするコンテンツとして、素敵な恋愛ができたらと思っています。恋愛はそれなりにしてきた方だと思いますし、人生の中でプロポーズをしていただいたこともありました。ただ、本当にいろいろなタイミングが合わずに今に至ってしまったという感じなんです。

振り返ると、自分の頑固さが招いた部分も大きいのかなと、つくづく思います。そういう意味でも、40歳という節目を迎え、プライベートについても「自分はこれから何をしたいのか」を改めて見つめ直しています。これまでは週5日の帯番組に出演していたこともあり、どうしても仕事に全集中する生活でしたが、結婚という選択肢にもようやく前向きに考えられるようになったところです。

ただ、「絶対に結婚したい」という感覚ではありません。こんな頑固な人間でも「この人と一緒にいたい」と思える方が現れたら、という感じですね。理想を言えば、きちんと話し合いができる人。これからは少し能動的に動いてみてもいいのかなと思っています（笑）。

――今後、どんどん行動範囲が広がっていきそうですね。

やりたいことが増えすぎてしまって、どうしようって感じです（笑）。新しいキャリアを切り開いていく楽しみもありますし、少し自由な時間ができるので旅行もしたい。４月は、これまでお世話になった全国各地の方々にお礼参りをする予定です。

（取材・文／竹ノ塚豊）

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