米国のトランプ大統領によるイランへの戦争によって中東情勢は大混乱に陥り、すでに空前の原油高が日本経済を直撃している。トランプ大統領の強硬姿勢の背後には何があって、今後どのような展開が待つと考えられるのか。ジャーナリストの池上彰氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が語り尽くす。【第2回】

【写真】ハメネイ師の後継として最高指導者に就いた次男のモジタバ師

トランプとイランがぶつかるのは磁石のN極同士が反発するのと同じ

池上：トランプは出口戦略を欠いていました。以前からイランは「攻撃を受けたらホルムズ海峡を封鎖する」と警告していたのに、タンカーの護衛策を用意せずに作戦を始めた。原油価格が高騰してから「護衛する」と言い出したものの、海軍に「準備ができていない」と断わられています。

挙句、トランプが「タンカーの乗組員は気合いで通れ」と精神論を持ち出したのには呆れました。

佐藤：ここは別の見方もできるんです。トランプはカルバン派のプロテスタント信仰を持っています。カルバン派には救われる者と滅びる者を予め神が決めているという二重予定説の考え方がある。

池上：トランプの支持層と言われる福音派にも、米国には神から与えられた特別な使命があると考える人たちがいますよね。

佐藤：同じプロテスタントの石破茂・前首相も「トランプの信仰は本物だ」と言っていましたが、トランプは、今回の戦争の勝利も予め決定していると信じている可能性がある。

池上：だからタンカーも「気合いで通れ」と……。

佐藤：第二次大戦中、ドイツは同盟国の日本との交通のため、連合国の封鎖の突破を目論む「突破船」を出しましたよね。封鎖に引っかかりもするけれど、半数はドイツから日本に到着しました。

むしろ今回の戦争の怖さは、カルバン派のトランプ、シオニズムのネタニヤフ、十二イマーム派のモジタバという主演の3人に、「死を恐れない」というぶっ飛んだ感覚が共通していることです。

池上：ここはちょっと補いましょう。シオニズムはパレスチナにユダヤ人国家を建設する運動です。他方、十二イマーム派は、イランのシーア派の主流。アリーというムハンマドの後継者の血筋を引く者、イマームがイスラム世界を統治すべきだという考え方を持っています。

9世紀に11代目イマームが亡くなった後、5歳の男の子が12代目として選出されたものの、直後に行方不明になる。この「隠れイマーム」が再臨して世界を救うと信じられている。終末になればイエスが降臨して救済をもたらすというキリスト教原理主義とどこか似ていますよね。

佐藤：似ています。十二イマーム派には終末戦争の話もあって、ヨハネの黙示録に登場するハルマゲドンの話にも通じます。つまりトランプの「気合いで通れ」という発言の下敷きには、火の海で散ったとしても殉教して天国に行けるという発想があるのではないか。

池上：コーランにもイスラムのために死ねば天国に行けると書いてあるわけですから、ハメネイ師も殉教者だし、モジタバ師も「殺されたらすぐ天国に行ける」と考えている可能性がありますね。

佐藤：死を恐れない点が共通しているとすれば、トランプとイランがぶつかるのは磁石のN極同士が反発するのと同じなのです。

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【プロフィール】

池上彰（いけがみ・あきら）／1950年長野県生まれ。ジャーナリスト。慶應義塾大学経済学部卒業後、1973年NHK入局。1994年から『週刊こどもニュース』のお父さん役を11年務め、2005年よりフリージャーナリストとして活動。名城大学教授、東京科学大学特命教授。著書に『池上彰の世界の見方 ロシア』『知らないと恥をかく世界の大問題16 トランプの"首領モンロー主義時代"』『米中対立 日本はこうなる』など。

佐藤優（さとう・まさる）／1960年、東京都生まれ。元外交官、作家。同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在露日本国大使館などを経て外務省国際情報局に勤務。現在は作家として活動。主著に『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』、近著に『佐藤優の特別講義 戦争と有事 ウクライナ戦争、ガザ戦争、台湾危機の深層』『第三次世界大戦を阻止するのはトランプしかいない』など。

※週刊ポスト2026年4月3日号