エトロ新作バッグ「ヴェラブロッサム」登場♡洗練フォルムに注目

ラグジュアリーな世界観で多くの女性を魅了するエトロから、新たなアイコンバッグ「ヴェラブロッサム」が登場♡ブランドの象徴でもある「ヴェラ」をベースに、より柔らかく洗練された印象へと進化した注目の新作です。日常に寄り添いながらも、さりげなく品格を引き立ててくれる一品は、これからの季節にぴったりの存在です♪

洗練された進化系デザイン



「ヴェラブロッサム」は、シャープなV字シルエットを受け継ぎながら、よりやわらかな印象へとアップデートされたバッグ。

メタルフレームやペガソのコインモチーフはレザーで丁寧に覆われ、全体に統一感のある上品な仕上がりに。

さらに、しなやかな素材を使用したハンドルとボディは手に馴染みやすく、機能性と美しさを両立。さりげないエンボスロゴも、控えめながら洗練された存在感を放ちます。

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豊富な素材とカラーバリエーション



ナッパレザー、スエード、シェーデッドレザーの異なる素材で展開され、シーンや好みに合わせて選べるのも魅力。

ミディアム レザー

価格：517,000円（税込）

カラー：ブラック／アイボリー／プラム（サイズ：31×21×15cm）

ミディアム スエード

価格：495,000円（税込）

カラー：ダークブラウン、サンド（サイズ：31×21×15cm）

ミディアム シェーデッド

価格：539,000円（税込）

カラー：キャメル＆ライトブルー（サイズ：31×21×15cm）

スモール レザー

価格：440,000円（税込）

カラー：ブラック／アイボリー／プラム（サイズ：23.5×17×10.5cm）

スモール スエード

価格：440,000円（税込）

カラー：ダークブラウン（サイズ：23.5×17×10.5cm）

スモール シェーデッド

価格：484,000円（税込）

カラー：キャメル＆グリーン（サイズ：23.5×17×10.5cm）

自然のグラデーションを思わせるカラーリングが、コーディネートに奥行きをプラスしてくれます。

先行販売＆展開情報



2026年3月23日（月）より、ナッパレザーモデル（ミディアム・スモール各3色）がエトロ銀座本店および公式サイトETRO.comにて先行販売。

さらに、公式サイトではスエードやシェーデッドレザーもプレオーダーで展開されます。

その後、伊勢丹新宿店、松屋銀座店、大丸心斎橋店、阪急うめだ本店でも順次取り扱い予定。気になる方は早めのチェックがおすすめです。

日常に寄り添う上質バッグを♡



シンプルでありながら確かな存在感を放つ「ヴェラブロッサム」は、大人の女性にふさわしい新しい定番バッグ。装飾を削ぎ落としたデザインだからこそ、素材やシルエットの美しさが際立ちます♡

毎日のコーデに自然と溶け込みながら、品格を引き上げてくれる一品。長く愛せるバッグを探している方にぜひおすすめしたい注目モデルです♪