3月18日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、「日本全国早押しクイズスペシャル静岡編」をお届け。スタジオには、芳根京子、浮所飛貴・深田竜生・佐藤龍我（ACEes）、野々村友紀子、ファーストサマーウイカ、とにかく明るい安村、タイムマシーン3号が登場した。

今回は、静岡にまつわる様々なクイズにゲストが回答。その中には、VTRを見て何を作っているかを当てるクイズも。

あるものを作っている工場の映像では、設計図や3Dプリンターでの試作、金型制作などの様子が映り、さらに売上の50%以上が海外だというが…!?「足ツボマッサージ」、「偽レゴブロック」、「食パンの袋を留めてるやつ（バッグクロージャー）」などの回答が飛び交うが正解ならず…しかし、原料のプラスチックや型の映像が映ったところで「プラモデル」と野々村が見事正解。

累計出荷はなんと約8億個。1980年から「機動戦士ガンダム」のプラモデルを作っている「バンダイ ホビーセンター」の映像であることが明かされた。ちなみに、従業員の制服はアニメの世界観をイメージしたものが配布されているという。

実は、静岡市はミニ四駆で有名なタミヤなどもあり、プラモデル出荷額の国内シェアが80%で全国1位だそう（経済産業省「2023年経済構造実態調査」を基に静岡市が算出）。

続いては掛川市の工場の映像。流れているのは、1ロール1.2トンと書かれた何か。材料は紙で、紙に4万ボルトの電圧をかけられる場面も。表面にポリエチレンを貼り、柄もプリントされている。「トイレットペーパー」、「トランプ」、「ウイカの服」、「ポテトを入れるやつ」、「ポップコーンの入れ物」という回答が続く中、深田が「紙コップ」と正解を叩き出した。

紙コップ国内シェア60%の東罐興業では、作った紙コップの総数は約800億個とのことで、1930年にアイスクリーム用に作られたのが最初のものだったそう。紙コップは用途で紙を使い分けていて、抹茶アイスは遮光性の高い紙、ヨーグルトは酸を中和する機能を持った紙、検尿用は染みにくい紙を使用しているという。

さらにもう1問。国内シェア約25%のヒントとともに、鉄の型取り、鉄パイプを曲げる工程、プレス中といった映像が続いたところで、深田が「机のここの部分の鉄のところ」と近い回答を出し…最終的に芳根が「学校の机」と答えて正解に。学校の机とイスを作る第一工業の映像であることが明かされた。

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