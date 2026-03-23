「F1ど素人」を自称したのは…!?

2026年3月29日（日）に決勝レースが行われるF1世界選手権「日本グランプリ」に先立ち、その公式イベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」が、3月25日（水）に都内で開かれます。イベントではトークステージも開催されますが、登壇予定の“あるゲスト”のSNSへの投稿に、大きな反響が集まっています。

【ツッコミ殺到！】これが「自称・F1ど素人」ドライバーです（投稿を見る）

反響を呼んでいるのは、トークステージに登壇する小林可夢偉さんのX（旧：Twitter）への投稿です。小林氏は兵庫県尼崎市出身のレーシングドライバーで、近年では2021年に世界三大レースのひとつ「ル・マン24時間」を制覇したことで知られています。また、2009年には第16戦ブラジルグランプリにて、トヨタチームからF1実戦デビュー。2010年にはザウバーF1チームへ移籍しています。

そして同年10月の日本グランプリでは、予選14位からスタートした後、計5回ものオーバーテイクによって7位入賞でゴール。また2012年の日本グランプリでも3位表彰台を獲得し、多くのレースファンを沸かせました。

ところが、小林氏は今回のイベントへの登壇について「F1ど素人ですが、素人目線で盛り上げ出来たらと思います」とXに投稿。

これにはX上のレースファンからも「誰がど素人やねーん！！」「十年くらいちょっと前にガチ速い日本人ドライバーいたの、あれ、記憶違い？www」「母国GPで表彰台に乗ったど素人さん」「学会とかによくいる『素人質問で恐縮ですが……』と言いつつ、えげつない質問してくる人やん！」など、多くの“ツッコミ”が入りました。

また、「当時のチャンプ、バトン（ジェンソン・バトン選手）とデビュー戦で繰り広げたバトルは忘れてない」「その節は偉大な夢を可能にしてくれてありがとうございました」「いまでも可夢偉コール忘れてないです！」「ヘアピンでも抜けるんだ！ って世界を驚かせた走りは印象的でした。思いっきり盛り上げてきてください！！」など、F1参戦時代のエピソードを振り返りながら、イベント登壇にエールを送る投稿も見られました。

なお、F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026は東京タワーとStar Rise Tower（東京都港区）で開催予定。可夢偉氏は13時からのトークステージに登壇します。また、14時からはホンダ製パワーユニット搭載のマシンでF1を戦った角田裕毅選手、ピエール・ガスリー選手、「TGR・ハースF1チーム」の小松礼雄（あやお）代表、元F1ドライバーのペドロ・デ・ラ・ロサ氏によるトークステージも行われます。