この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【週間解説】低気圧通過で強雨の所も 雲優勢の1週間」と題した動画を公開した。3月23日から始まる1週間は、低気圧がたびたび南海上を通過するため、全国的に雲が優勢となる見通しだ。特に西日本の太平洋側では2度にわたって雨が強まるタイミングがあり、注意が必要である。



まず、北日本から東日本の予報では、24日は高気圧に覆われて晴れるものの、25日から27日にかけては南海上を進む低気圧の影響で、東日本の太平洋側を中心に雨が降る見込みだ。その後、28日には再び低気圧が接近し、今度は北日本にも雨雲が広がる予想となっている。週末の29日は天気が回復し、桜の開花が進んでいる東日本ではお花見日和となる可能性がある。



一方、西日本から沖縄にかけても、24日は広く晴れるが、九州南部では早くから天気が崩れ始める。25日には低気圧の影響で広い範囲で雨となり、太平洋側では雨が強まる所もある。さらに、27日にも次の低気圧が接近し、西日本の太平洋側で再び雨脚が強まる見込みだ。29日には天気が回復する。気温は週を通して高めに推移し、西日本では20度を超える地域もありそうだ。



松浦氏は、今週は2度にわたって低気圧が似たようなコースをたどると指摘。特に25日と27日前後は、九州南部や四国の太平洋側で雨雲が活発化し、「局地的には激しい雨が降る恐れがある」と解説した。大気の状態が不安定になるため、落雷や突風を伴う可能性もあり、最新の気象情報への注意を呼びかけている。