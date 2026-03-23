白石麻衣『チェンソーマン』マキマに大変身！ コスプレ続々でファン興奮「完成度高い」「サムネの破壊力」
俳優の白石麻衣（33）が自身のYouTubeチャンネル「my channel」を更新し、漫画『チェンソーマン』の登場キャラ・マキマのコスプレ姿を披露すると、ネット上で話題になっている。
【動画】完成度高い！『チェンソーマン』マキマさん姿の白石麻衣
YouTubeでは「【誰？】チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！」と題した動画を投稿し、『チェンソーマン』マキマのコスプレ＆メイクを披露。「ウィッグ着けてきまーす！」「カラコン入れてます」とコスプレを楽しんだ。
また、マキマだけでなくデンジやパワーのコスプレも披露しており、これを見たファンは「まいやんマキマさんのコスプレ似合うそして1番はレゼのコスプレが見たい」「サムネの破壊力可愛過ぎる」「マキマさんのコスプレ似合っててめっちゃ可愛い！」「こんな完成度高いマキマさん初めて見た…リアルマキマさんだ」「やっパまいやんレベチやわ」「こんな美人で可愛い上司いたら、マキマさんじゃなくてもついていくな」などの声をあげている。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートし、コミックスは累計3500万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が現在公開中で興収107億円突破の大ヒット。そして『レゼ篇』の続編となるアニメ『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
【動画】完成度高い！『チェンソーマン』マキマさん姿の白石麻衣
YouTubeでは「【誰？】チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！」と題した動画を投稿し、『チェンソーマン』マキマのコスプレ＆メイクを披露。「ウィッグ着けてきまーす！」「カラコン入れてます」とコスプレを楽しんだ。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートし、コミックスは累計3500万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が現在公開中で興収107億円突破の大ヒット。そして『レゼ篇』の続編となるアニメ『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。