春から一人暮らしをします。引っ越しをするとNHKの職員が来ると聞きました。テレビを置いていないことを伝えれば契約しなくて大丈夫ですか？

テレビがなければNHKと契約しなくてよいのか

基本的には、テレビを置いておらず、NHKの放送を受信できる設備もないなら、契約は不要です。大切なのは「テレビがないこと」そのものではなく、「受信できる機器がないこと」です。

そのため、テレビがない場合でも、ほかの機器に受信機能が付いていないかを確認する必要があります。単純に「テレビを持っていないから大丈夫」と考えるのではなく、自分の部屋にある機器を一度整理しておくと安心です。



テレビがなくても契約が必要になる機器とは何か

注意したいのは、テレビ以外にも受信契約の対象になり得る機器があることです。例えば、TVチューナー付きパソコン、ワンセグ対応の携帯電話、テレビ機能付きカーナビなどです。

普段はテレビ番組を見ていなくても、受信できる設備を設置していれば契約が必要になる場合があります。特に一人暮らしでは、テレビを置かない代わりにパソコンや車載機器を使う方も多いため、見落とさないようにしましょう。

一方、スマートフォンやパソコンを持っているだけで、受信機能がなければ契約の対象になるとはかぎりません。契約が必要かどうかを判断するときは、テレビやパソコンといった機器の種類ではなく、放送を受信できる機能があるかどうかを見ることが大切です。



引っ越し後に訪問を受けたときはどう対応すればよいか

引っ越し後に訪問を受けた場合は、落ち着いて事実を伝えることが大切です。受信できる設備がない場合は、その旨をはっきり説明すれば問題ありません。

ただし、「テレビがありません」とだけ伝えるのではなく、チューナー付きパソコンやテレビ機能付きカーナビなどもないことを伝えると、認識の食い違いを防ぎやすくなります。

一方で、対象機器があるのに契約しないままにすると、後で手続きの負担が増える可能性があります。不安な場合は、自分の機器が対象かどうかを公式情報で確認しておくとよいでしょう。



一人暮らしのNHK契約は「テレビの有無」ではなく「受信できる設備」で判断しよう

一人暮らしでNHKの契約が必要かどうかは、「テレビがあるか」だけで決まるものではありません。テレビがなくても、放送を受信できる機器があれば契約が必要になる場合があります。

一方、受信できる設備がまったくなければ、契約は不要です。新生活では手続きが多く、細かな点まで気が回らないこともありますが、最初に受信設備の有無を確認しておけば、訪問があっても落ち着いて対応できます。

あいまいな理解のままにせず、基準を正しく知っておくことが、安心して一人暮らしを始めるためのポイントです。新生活を安心して始めるためにも、まずは自分の部屋や手持ちの機器を確認し、契約が必要かどうかを落ち着いて判断しましょう。



出典

日本放送協会 NHK 受信料の窓口 受信契約の種類と単位

日本放送協会 NHK よくある質問集 【参考】放送法（第64条）

日本放送協会 NHK 受信料の窓口 NHKでは受信料に関するご案内を訪問でも実施しています

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー