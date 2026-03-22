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「ライバルとは何なの？」韓国人がWBC日韓戦で受けた衝撃、もはや日本とは比較にならない“これが現実”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

韓国出身で東大大学院に在学するパクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【日本人は知らない】韓国人がWBC日韓戦で“言葉を失った理由”5つ…もう昔とは違う現実」と題した動画を公開した。



動画でパクくん氏は、多くの韓国人がWBC日韓戦を通じて感じたという「5つの衝撃」について解説。単なる勝敗の結果だけでなく、両国の実力差や選手のマインド、試合の雰囲気など、かつてとは様変わりした日韓戦の“現実”について自身の見解を語った。



まずパクくん氏は、試合前から多くの韓国人が「正直、韓国は勝てない」と感じていたと明かす。近年の対戦成績で日本が10連勝以上していることや、国際大会での韓国の低迷を挙げ、「実力差があるのにライバルとは何なの？」といった自虐的なネットの声も紹介し、もはや野球の勝ち負けとしてはライバル関係ではないという認識が広まっていると指摘した。



次に、日本の圧倒的な選手層の厚さに衝撃を受けたと語る。大谷翔平選手をはじめ、メジャーリーグでもトップクラスの選手が揃う日本代表の推定年俸総額が約200億円であるのに対し、韓国代表は約50億円だとし、その差は約4倍にもなると説明。近年の結果の違いに驚きを隠せない様子を見せた。



一方で、試合内容は予想を裏切る激戦だったと振り返る。韓国が3点を先制するも、日本がすぐさまホームランで反撃し逆転。韓国も粘りを見せた展開に、韓国の野球ファンからは「負けたけどよく戦った」と、若いチームの健闘を称える声が多かったと分析した。



そして最も衝撃的だったのは、試合の雰囲気の変化だという。かつてのギスギスした空気があった時代とは違い、互いに相手を挑発することなく野球そのものに集中するクリーンな試合だったと感動を口にした。特に大谷選手の振る舞いを称賛し、試合後に韓国ベンチへ一礼する姿や、敵であるキム・ヘソン選手のホームランに拍手を送る姿を「これが本当のスターだ」と絶賛した。



最後にパクくん氏は、大谷選手の姿勢は「リスペクトされたらリスペクトを返す」というものであり、こうした小さな行動の積み重ねが、日韓がより理解し合える未来につながるのではないかと提言。「日本が嫌いな韓国人と向き合うより、日本をリスペクトする韓国人と向き合った方がもっと健全で未来志向だと思いませんか」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。