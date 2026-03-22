元楽天監督の平石洋介氏（45）が、22日放送の読売テレビ「球界レジェンド大激論！プロ野球開幕直前！そこまで言って委員会npb」（後3・00）に出演し、球史に残る名監督との知られざるエピソードを披露した。

球界のご意見番たちが多数出場する、プロ野球の開幕前特番。歴史から名将のエピソードを語ったり、ピッチクロックなどの新ルールについて激論を交わした。

番組では、各チームのキャンプを見学に来たガチ勢のファンに取材。名将にまつわるアンケートでは、5位が原辰徳氏、4位が王貞治氏、3位が長嶋茂雄さん、2位が星野仙一さん、1位が野村克也さんという結果だった。

経済学者の竹中平蔵氏は、野村さんと共著を出版したことがあり、野村さんのエピソードを披露。その上で、「ただすみません。平石さん、平石さんは野村監督のことが嫌いなんですよね？」とぶっ込んだ。

平石氏はうろたえる様子を見せながら、「そうですね…いや、でもめっちゃ勉強になったんですよ。ぼそっと言う一言がことごとく当たるので、準備の大切さ、考えて野球をやる大切さを学んだ」と、まずは教訓になったことを挙げた。

一方で、苦い思い出も披露した。「人としてとかあいさつとかをよく、キャンプ中に野村ミーティングで言われるんですけど、僕は4年間一緒にやらせてもらって、あいさつして、返されたことがないんですよ」。スタジオには驚きの声が広がり、「なので、そこは反面教師としてやらせてもらって」と笑わせた。

その理由は「分からない」という。「僕はバッティングのことを結構、けちょんけちょんに言われていたので、最後の最後で“監督、教えて下さい”って、ベンチに行く時に言ったら、“何でお前に俺が教えなあかんねん”って。トイレにまで付いていったんですよ？」とも打ち明けた。

すると、スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏は「平石さんが嫌いなんじゃなくて、野村さんが嫌いだったんですか？平石さんのこと」とツッコミを入れていた。