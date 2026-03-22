Samsungは今後3〜4か月の間に、数種類の新型デバイスを発表する可能性があります。その1つとして注目されているのが、Android XRを搭載したスマートグラス（メガネ型デバイス）。通称「Galaxy Glasses」と呼ばれる同デバイスに関する新たな情報が判明しました。

Samsung専門の情報サイト・Sammobileによると、同社初のスマートグラスとなるGalaxy Glasses（型番: EB-O200）は、245mAhのバッテリーを搭載するとのこと。このデバイスにはサングラス型のバリエーションも用意されると付け加えられています。

このバッテリー容量は、ディスプレイ非搭載のMeta Ray-Ban（約150mAh）と比較して大きく、少なくとも同等以上の約6時間程度の駆動時間が期待されます。

最近、Samsungの幹部は、このメガネの目の位置にカメラが配置されることを明らかにしました。これまでの報告では、12MPのイメージセンサーが採用される可能性が高いと見られています。また、マイクやスピーカーのほか、タッチ操作に対応したコントロールエリアも搭載されるとの噂もあります。

すでにGoogleは、Android XRメガネのフォームファクタとして2つのモデルを提示しています。その主なハードウェア的特徴は以下の通りです。

カメラボタン: 2回押しでカメラを起動し、1回押しで静止画を撮影。起動後に長押しすると動画録画が始まり、再度押すと停止。 LEDライト: 2つのインジケーターを設置。1つは着用者への視覚的なフィードバック用、もう1つはカメラの使用中に周囲へ録画中であることを知らせるためのもの。 プライマリーリタッチパッド: ワンタップでメディアの再生・一時停止やアクションの確認が可能。長押しでGoogle Geminiアシスタントを呼び出し、スワイプで音量を調整。 セカンダリータッチパッド: 画面上のコンテンツをスクロールするために使用。ディスプレイ搭載モデルでは、タッチパッドでフォーカスの移動や項目の選択、下スワイプによる「戻る」操作が可能。2本指でのスワイプによる音量調整にも対応。

Galaxy Glassesは、複数のカラーやスタイルが用意される見通しです。SamsungはすでにファッションアイウェアブランドのGentle MonsterやWarby Parkerと協力していることを認めており、一部のスタイルはこれらの企業との共同デザインになる可能性があります。発売地域はまだ不明ですが、日本での展開も大いに期待したいところです。

Source: Sammobile, 9to5Google

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