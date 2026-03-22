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【茂木健一郎の旅ラン】「知らなかった」初代博多駅跡から櫛田神社まで、春の福岡を走る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 最初の「博多駅」の場所、東公園、そして櫛田神社を走る春の夕方、「なごみラン」。２０２６年３月２０日出走。」を公開しました。春の夕暮れの福岡・博多を舞台に、歴史的なスポットを巡る「旅ラン」の様子を紹介しています。



動画は博多駅の近くからスタート。茂木は走りながら地図を確認し、現在の場所とは異なる初代博多駅の跡地とされる公園にたどり着きます。公園内の案内板には、ここが九州初の鉄道の起点であったことが記されており、「知らなかった」と新たな発見に驚いた様子を見せました。



その後も足を進め、東公園では巨大な日蓮聖人像に遭遇。さらに十日恵比須神社や福岡武道館、福岡市民体育館などの横を通り過ぎながら、旅ランを続けます。



ランニングの終盤には、博多の総鎮守として知られる櫛田神社を訪問。博多祇園山笠の際に奉納される壮大な「飾り山笠」を前に、かつて山笠が出発する瞬間を見た思い出を語りました。約7kmの道のりを走り終えた茂木は、今回のランニングを「穏やかな春の夕暮れ」の「なごみラン」だったと振り返りました。



何気ない街並みの中にも、歴史的な背景や知られざる魅力が隠されていることを感じさせます。いつもの散歩やランニングのコースを少し変えてみるだけで、新たな発見があるかもしれません。