美肌、美髪、オーラルケア…自宅で本格ケアができる“サロン級美容家電”

家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、芸能界イチ家電に詳しい女優・奈津子さんが、サロン級美容家電を教えてくれました。俳優の莉子さんのコメントとともにお届けします。

サロンに通わずとも、自宅で本格ケアができるアイテムが勢揃い。「美容・健康志向への高まりを受け、異業種メーカーからの参入が相次ぎ、美容家電業界は大きな盛り上がりを見せています。リフトアップ、美肌、美髪、オーラルケアなど、悩みに寄り添った幅広いアイテムが登場し、プロ級のケアができます」（奈津子さん）。

忙しい日々に取り入れやすい、とっておきを紹介！ 俳優の莉子さんがお試しして感想を寄せてくれました！

フィリップス・ジャパン「ソニッケアー 6500シリーズ」

約20年ぶりの駆動部刷新。ブラッシング力がアップ

1分間に約3万1000ストロークの音波振動によって唾液の水流を発生させ、歯間や歯茎のすき間に潜む歯垢を除去するソニッケアーシリーズ。振動パワーを自動的に調整できるモーターを新搭載し、歯垢除去力も手磨きの最大10倍に強化。「磨きにくい奥歯まで安定した磨き上がりが可能に。より小型・軽量化され、さらに使いやすく！」（奈津子さん）。 \28,331〜＊編集部調べ（フィリップス・ジャパン TEL. 0120-944-859）

FESTINO「ツヤニュアンス ドライヤー」

近づくと温風、離すと冷風。乾かすと仕上げを同時に

独自開発の「ニュアンスノズル」装着で、髪とドライヤーの距離を自動で感知し、温風と冷風を切り替える新発想。毛先までムラなく熱が伝わる設計で髪を素早く乾かし、前髪や根元の立ち上げから毛流れを整える仕上げまで行え、スタイリングとケアが同時に叶う。「髪の毛をかき分けながら全体に届くパワフルな風量と、ツヤと立体感のある仕上がりが魅力です」（サリーさん）。 \29,700（FESTINO）

YA-MAN TOKYO JAPAN「ブルーグリーンマスク リフト」

10分装着するだけで同時に表情筋リフトと美肌ケア

リフト×美肌。2大悩みをケアする完全コードレスのマスク型美顔器。片側5つのEMS電極で狙った表情筋に効率的なアプローチ。肌と光源の位置を均一に保ち、パワームラの少ない青緑と赤の2色のLEDの光が、肌の明るさや透明感を導く。「美顔器のパイオニアによる長年の研究で、人の顔の筋肉特性に合わせたEMS刺激が狙うべき筋肉にしっかり届く！」（サリーさん）。 \77,000（ヤーマン TEL. 0120-776-282）

パナソニック「ファインバブルシャワーヘッド ファインベール」

ファインバブルを含んだ水流で美髪＆美肌を叶える

ファインバブルを大量に発生させ、体の部位に合わせた水流を届ける。ヘアケアに特化した2つのモードを搭載し、頭皮の毛穴汚れも落とす洗浄力と、トリートメントの浸透補助を実現。「家電業界の仲間たちの間でも話題の新商品。ヘアケアで大切な予洗いとトリートメントのステップに着目し、モードを切り替えることでツヤ髪に導いてくれます」（奈津子さん）。 \34,000＊編集部調べ（パナソニック TEL. 0120-878-697）

ライオン「inquto（インキュット）口内美顔器VRインナーリフト」

口内を刺激し、表情筋へダイレクトにアプローチ

「ライオン」が培ってきた口腔と表情筋に関する研究から生まれた新メソッド。表情の作りやすさや見た目などの美容に関連する表情筋により近い口内から効率的にケア。「肌の表面に刺激を与えることなく、口の中からケアするという新しい発想の美顔器。赤色LEDと心地よい周波振動で顔の筋肉がほぐれ、使用後はリフレッシュできます」（サリーさん）。 \29,800（インキュット）

Riko’s Comment「口の中からリフトケアできるまったく新しい美顔器体験に感動！ 体感したことのない振動で、表情筋がほぐれていく〜！」

ナビゲーター

神原サリー

家電ライフスタイルプロデューサー。“企業の思いを生活者に伝え、生活者の願いを企業に伝える”をポリシーに、様々なメディアで活躍。家電を感動ベースで語り、家電が暮らしの中でどう役立つかという視点で紹介。

奈津子

芸能界イチ家電に詳しい女優。家電製品アドバイザー資格を保有し、250台以上の家電と4歳の息子と暮らす。TOKYO FM『SkyrocketCompany』に毎週火曜レギュラー出演中。インスタグラムは@natsuko_kaden

お試しした人

莉子

2002年12月4日生まれ、神奈川県出身。ドラマ『ブラックシンデレラ』（ABEMA）で初主演を務め、注目を集める。その後も『SHUT UP』（テレビ東京系）、『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）など話題作に出演。主演映画『違う惑星の変な恋人』で、第38回高崎映画祭で最優秀新進俳優賞を受賞。