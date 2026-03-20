Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「モバイルバッテリー？もう持ってるしこれ以上要らないよ」って、思ってるそこのあなた。これなら、欲しいと思ってしまうんじゃないかと...！

「モバイルBOY」は、2つの意味で、世の中に溢れたフツーのモバイルバッテリーとは違うんです。実際触ってみて気づいた特徴をお届けします。

懐かしさを感じるミニゲーム機として

Photo: 田中宏和

「モバイルBOY」のビジュアルは、ただのジョークじゃありません。なんと300種類ものレトロ風ゲームを本体に内蔵した、“遊べる” モバイルバッテリー。

カジュアルゲームやパズル、シューティングジャンルまで揃っていて、ネット接続なし、もちろん課金もなしでサクッと楽しめます。

普段はゲームをしない私ですが、フツーに時間溶かしちゃいましたからね。スキマ時間のちょっとした気分転換に、これはかなり使えます。

見た目はかわいく、スペックは本格派

Photo: 田中宏和

ジョークグッズな見た目からは想像しづらいですが、実はスペックもかなり充実しています。

バッテリー容量は5000mAhで、一般的なスマホを約1回フル充電できるほか、最大15WのMagSafe対応、USB Type-C接続では最大20Wの出力を実現。

さらに、半固体電池を採用していて、一般的なリチウムイオン電池と違い発火リスクが大幅に抑えられているのも毎日持ち歩くアイテムとして安心できる部分。

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ストラップがそのままUSB-Cケーブルとして使えるという、細かいところまで抜かりのない設計もなかなかニクいポイントですよ。

パススルー充電で、一石三鳥

Photo: 田中宏和

また、「モバイルBOY」はパススルー充電対応なので、「モバイルBOY」本体を充電しながらスマホも同時に充電できます。しかもその間にゲームまで遊べるという、まさに一石三鳥なマルチタスクっぷり。

ちなみに、収録ゲームはすべて正規ライセンス取得済みのオリジナル作品なので安心して遊べますし、ゲーム機として最大30時間の連続プレイも可能。暇つぶしガジェットとしての完成度は、相当に高くなっています。

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まさに子どもから大人まで、プレゼントにもピッタリの「モバイルBOY」は、ブラックとシルバーの2色展開。

移動中に機嫌が悪くなった子どもに渡せば夢中になって遊んでくれるし、その隙に自分のスマホもしっかり充電できるという、保護者にとってもうれしいアイテムです。

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Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、オスカージャパン株式会社より製品貸し出しを受けております。