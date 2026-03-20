智弁学園が5年ぶりに初戦突破

第98回選抜高校野球大会は20日、甲子園で大会2日目が行われ、第3試合は5年ぶり出場の智弁学園（奈良）が、2年連続出場の花巻東（岩手）と対戦。3回に1点を先制すると、5回以降も追加点を重ね、注目の強豪対決を制した。

智弁学園は0-0の3回1死二塁、角谷哲人捕手（3年）の左中間二塁打で先制。5回は二塁打とバント安打で無死一、三塁と攻め立て、角谷の遊ゴロの間に1点を追加した。角谷は7回にも右翼線に適時三塁打を放ち、打線をけん引した。

先発の杉本真滉投手（3年）は、初回、2回と先頭打者に安打を許したが、2回までに4奪三振と力で押す投球で得点は許さず。3回以降も得点圏に走者を背負っても落ち着いた投球で後続を断ち、スコアボードにゼロを並べた。杉本は最後まで投げぬき、3安打7奪三振、129球で花巻東を完封した。智弁学園は、ベスト8進出を果たした2021年以来、5年ぶりの2回戦進出を決めた。

昨秋の東北大会を制した花巻東は、初回1死二塁で3番・赤間史弥外野手（3年）が空振り三振。4番・古城大翔内野手（3年）も三ゴロに倒れるなど自慢の強力打線が沈黙。粘り強い投球を続けた萬谷堅心投手（3年）を援護できなかった。

OBに岡本和真内野手（ブルージェイズ）らがいる智弁学園と、菊池雄星投手（エンゼルス）や大谷翔平投手（ドジャース）らが育った花巻東の注目対決は、智弁学園に軍配が上がった。（Full-Count編集部）