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肉厚カツに出汁がジュワッ！3時間で売り切れる老舗そば屋のカツ丼、ウマさの秘訣は“揚げ置き”にあり

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「３時間で売り切れ！そばより売れる老舗そば屋のカツ丼！」と題した動画を公開しました。わずか3時間ほどの営業時間で売り切れてしまうという、老舗そば屋の人気メニュー「カツ丼」の仕込みから調理までの様子を紹介しています。



動画の冒頭、店長は大量の豚ロース肉を分厚く切り分け、丁寧に筋切りをしていきます。その後、肉叩きを使ってリズミカルに肉を叩き、柔らかくしていく様子はまさに職人技です。店長によると、営業時間は昼の2時半までか、商品がなくなり次第終了とのこと。この日も大量の豚肉を仕込んでいきます。



下処理を終えた豚肉は、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣をまとわせ、ラードとコーン油をブレンドした油の中へ。ジュワッという心地よい音とともに、次々とカツが揚げられていきます。きつね色に揚がったカツは、見るからにサクサクです。



この店のカツ丼の最大の特徴は、揚げたてのカツを使わないこと。店長は「そば屋のカツ丼」について、「揚げといて、それを今度出汁で煮て出すっていうやり方」と説明します。揚げ置きすることで、「出汁を衣に吸わせて、逆にこっちから出汁の方に旨味とかそういうのが出て」より味わい深くなるのだそうです。



注文が入ると、カットしたカツと玉ねぎを秘伝の出汁で煮込み、溶き卵を回しかけてとじていきます。熱々のご飯の上に盛り付け、仕上げに三つ葉を添えれば、出汁の香りが食欲をそそる絶品カツ丼の完成です。



動画の最後には、お客さんが美味しそうにカツ丼を頬張る様子も。老舗の知恵と技が詰まった一杯、ぜひ動画でその調理過程をご覧ください。