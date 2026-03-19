先日中日ドラゴンズの90周年記念事業広報アンバサダーに就任した山口一郎（サカナクション）が、「新宝島 (Dragons Mix)」を球団創設90周年記念曲『ドラゴンズ90周年記念ソング』として制作・完成したことが発表された。

今回の「新宝島 (Dragons Mix)」は山口が運営するプロジェクトNFに所属するミュージシャン・青山翔太郎と共に制作。選手や観客が盛り上がることを意識したサカナクションとしては異例ともいえるスタジアム仕様のアレンジとなっている。3月20日(金)以降順次、ナゴヤドームオープンデッキ、場内などで流れる予定。さらに、90周年イヤーとなる2026年は球団にまつわるさまざまな場面で使用される予定だ。

また、本件に関して山口一郎からのコメントも到着している。

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■山口一郎 コメント

ドラゴンズ90周年のアンバサダーに就任したときから僕たちの代表曲ともいえる「新宝島」を使っていただきたいと思っており、普段から共に音楽制作をしているミュージシャンの青山翔太郎と球場でお客様や選手の皆さんが盛り上がっていただけるようなアレンジを施しました。実は「Aoi」という楽曲のアレンジも進めておりまして、「新宝島」1曲で終わるのではなく、皆さまが楽しんでいただけるようシーズン中に可能な限りアップデートしてお届けできればと思っております。こちら、実費以外は基本的にノーギャラで行っておりますので、ドラゴンズが優勝した暁にはビールかけにお声がけいただけましたら幸いです。球団関係者の皆様におかれましては、何卒ご検討のほどよろしくお願いいたします。

山口一郎（サカナクション）

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