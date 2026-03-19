「人狼 JIN-ROH 4Kリマスターセット」(特装限定版)

1999押井守／BANDAI VISUAL・Production I.G

バンダイナムコフィルムワークスは、Production I.G制作の劇場アニメ「人狼 JIN-ROH」の4K Ultra HD Blu-rayを3月25日に発売する。UHD BD/BDの2枚組で、価格は13,200円。

公開25周年を記念して、映像を35mmフィルム原版から4Kフィルムスキャン＆4Kリマスター化、音響をDolby Atmos化し、UHD BDとBDにそれぞれ収録。UHD BDは本編102分と特典2分、BDには本編102分と特典42分を収録している。

UHD BD仕様HDR/Dolby Atmos・リニアPCM(サラウンド)・英語音声のみドルビーデジタル(5.1chサラウンド)/HEVC/100G/16:9<2160p Ultra High Definition>/日本語・英語音声収録/日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)BD仕様ドルビーTrueHD(5.1chサラウンド)・リニアPCM(サラウンド)※映像特典の一部リニアPCM(ステレオ)・ドルビーデジタル(ステレオ)※・英語音声のみドルビーデジタル(5.1chサラウンド)/AVC/50G/16:9<1080p High Definition>・映像特典の一部4:3<1080i High Definition>/日本語・英語音声収録/日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)

特典として、沖浦啓之(監督)、押井守(原作/脚本)、西尾鉄也(作画監督)、溝口 肇(音楽)ほかメインスタッフの新規インタビューを収録した特製ブックレット(24P)が付属。特製くるみBOXとインナージャケットは、沖浦啓之の描き下ろしイラストを使用している。

映像特典では、再録された劇場予告、劇場公開TVCM集のほか、新規収録の4K劇場公開PV・CM集に加え、2000年発売のDVD「人狼 JIN-ROH」DTS EDITONに収録されていた映像特典を再編集した、SPECULATE ABOUT JIN-ROH/「人狼 JIN-ROH」DTS EDITIONを収めている。