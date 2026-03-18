マガジン新連載は除霊師アクション 悪霊と戦う除霊師を育てる秘密の学園があった
本日18日発売の『週刊少年マガジン』にて新連載『裏東京のオソロシドコロ』がスタートした。マガジン新人漫画大賞出身作家が贈る、渾身の除霊師アクションとなっている。
【画像】気になる！除霊師アクション 公開されたマガジン新連載のページ
■『裏東京のオソロシドコロ』作者：KOJIRO
東京の裏側に存在する“裏東京”。
そこには、悪霊と戦う除霊師を育てる秘密の学園があった。
禁足地「斑町不知森」で祟りを受け、最悪級の悪霊を身に宿した少年・黒庭想馬。
正体を隠さなければいけない彼が挑むは、卒業率数％の過酷な訓練カリキュラム。
強大な悪霊が迫りくる時、黒庭の中に眠る異形の力が覚醒する！
圧倒的世界観で魅せる除霊師学園アクション、いざ開幕！
【画像】気になる！除霊師アクション 公開されたマガジン新連載のページ
■『裏東京のオソロシドコロ』作者：KOJIRO
東京の裏側に存在する“裏東京”。
そこには、悪霊と戦う除霊師を育てる秘密の学園があった。
禁足地「斑町不知森」で祟りを受け、最悪級の悪霊を身に宿した少年・黒庭想馬。
正体を隠さなければいけない彼が挑むは、卒業率数％の過酷な訓練カリキュラム。
強大な悪霊が迫りくる時、黒庭の中に眠る異形の力が覚醒する！
圧倒的世界観で魅せる除霊師学園アクション、いざ開幕！
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