ファミリーレストラン「ガスト」が「レストラン⼤宮」⼤宮勝雄シェフおよび「上林春松本店」監修の『THE 職⼈ハンバーグ』、『宇治抹茶といちご』スイーツを展開中です。

これは、洋食の巨匠や⽼舗が手掛ける高クオリティの味をリーズナブルな価格で楽しめるというもの。メニュー発表会に登場した、メニュー開発担当の内⽥さんは、『THE職⼈ハンバーグ』の2商品を紹介。特にビーフハンバーグはスパイス調合を刷新し、⾁本来の旨みを感じる味わいにこだわったことを語りました。

さらに本物を追求するために、⽇本洋⾷界の巨匠「レストラン⼤宮」の⼤宮シェフにソースを監修してもらったことを紹介し、鉄鍋でぐつぐつと煮込む「できたての湯気や⾳、そして煮込みハンバーグ専⽤に開発した特製デミグラスソースの味わいを存分に楽しんでいただける新メニューとなっております。」と、新メニューの美味しさと体験価値について語りました。

ここで⼤宮シェフも登壇し、「ガストは昔からよく通っており、家族でも頻繁に利⽤させていただいております。コラボが実現したことはとても嬉しく思います」と喜びを語りました。ソースについて、「レストラン⼤宮」のデミグラスソースの味付けを再現できるように「少しビターな味わいにこだわった。苦味は料理の“旨みと深み”、そこだけは曲げずに、でもお⼦様からシニアの皆様まで、多くの⽅に楽しんでいただけるメニューになりました」とコメント。

続いて上林⽒が登壇。コラボについて、内⽥さんからは「創業450年、江⼾幕府・徳川将軍家御⽤達の⽼舗茶舗とのコラボということで⾝の引き締まる思いだった」と話し、上林⽒からも新たな挑戦だったが、「本物の抹茶の⾹りや味わいを気軽に体験していただける機会になると感じた」と、両者のコラボレーションに対する想いが語られました。「抹茶はまず⾹りで楽しんでいただきたい。そのために、⼝に運ぶ前から⾹りが⽴ち上がるよう、パウダーの使い⽅やバランスを何度も調整しました」と語り、上林⽒は「試作時点の完成度が⾮常に⾼く、試⾷で全5

品を完⾷するほどの美味しさだった。⾊味についてもかなりこだわりました。抹茶本来の鮮やかな緑をぜひとも楽しん

でいただきたいです」と語りました。

「ガスト春のフェアメニュー」

■対象店舗：ガスト全店

■対象期間：2026年3⽉12⽇（⽊）〜5⽉20⽇（⽔）

※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます

※10時30分からの販売となります

※22時以降にご注⽂のお客さまには深夜料⾦10％を加算させていただきます

※0時以降は販売していないメニューがございます

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

https://www.skylark.co.jp/gusto/menu/fair/index.html