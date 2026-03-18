日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１６日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

同番組は、出演者が私生活の領収書やレシートをエピソードトークとともに披露。大悟が金額に見合う面白さだと承認すれば、全額がキャッシュバックされる。

この日は「ちょっと遅めのＭ−１反省会」。昨年の決勝、準決勝に進出したコンビを招いた。

初の決勝で準優勝を飾りブレーク中のドンデコルテ・小橋共作、渡辺銀次がトップバッター。

小橋は「Ｍ−１の結果に対してコンビ間で喜びの格差がある」と説明。さらに「僕ら去年２位にならせてもらって。もう、めちゃくちゃ売れてるんですよ…！」と自画自賛した。

つづけて、小橋は「今、本当にテレビに出続けてるんで。給料とかも計算したら今までの２０、３０倍ぐらいもらえる感じ。周りの芸人さんたちも、みんな『おめでとう！おめでとう！』って。めちゃくちゃ嬉しくて、自分で言うのもあれですけど、浮かれてるんですよ」と話した。

大悟も「これは浮かれていいと思う。２位やもんね」とうなずいたが、小橋は「相方があんまり、この結果を喜んでない感じなんですよ…」と話した。

銀次は表情を変えずに「喜んでます！妥当の喜びです。１７年目なんです…。同期がそれこそ。ダイタク、（相席スタートの）山添寛、（ＥＸＩＴの）りんたろー。みんな売れてるんです。それをずっと見てきて。自分が（売れっ子の）そんな器じゃないって十分に知ってるんです。（今のブレークが）もう恐怖…」と説明。

さらに「（自身は）２位を正確に把握してます。８位、９位より可愛がられない。はっきり分かります。来年には誰も覚えてない…。世界は誰も知らない！Ｍ−１の２位を」と熱弁した。銀次は小橋に「芸人界にいすぎ。浮かれてる場合か？」と真顔で注意して笑わせていた。