学校での部活を取り巻く環境が変化し、部員数減少も課題と言われる現在の日本社会。それでも、さまざまな部活動の楽しさや面白さは、今も昔も変わらない。

この連載では、学生時代に部活に打ち込んだトップアスリートや著名人に、部活の思い出、部活を通して得たこと、そして、今に生きていることを聞く──。部活やろうぜ！

連載「部活やろうぜ！」

【バレーボール】関田誠大インタビュー前編（全２回）

日本代表の司令塔として2024年パリ五輪に出場し、チームのベスト８に貢献した関田誠大。常に冷静で、相手を観察し、ディフェンス戦略の裏をかくトスワークを信条としている。小学校の時にクラブチームでバレーボールを始め、部活動として駿台学園中学、東洋高校、中央大学でバレーボールに取り組んできた。そして、学生時代すべてのカテゴリーで日本一になっているエリートプレーヤーでもある。関田にとって部活動での経験は、どのように今につながっているのか。



中学、高校、大学の部活動時代を振り返った関田誠大 photo by Sunao Noto（a presto）





【自ら選んで進んだバレー漬けの日々】

――東洋高校を選んだ理由は？

「まずは東洋高校の監督が僕に興味を持って声をかけてくださったこと。あとは１学年上の柳田将洋選手（東京グレートベアーズ）の存在も大きかったですね。柳田選手とは同じチームでプレーしたことはなかったんですけど、幼いころから顔見知りだったんです。彼に声をかけてもらったので『一緒にやりたい』という思いもあって決めました。中学時代から柳田選手はバレーボールの世界で有名でしたし、高校のときもそのカテゴリーでトップにいる選手。すごい選手から声をかけてもらってうれしかった記憶があります」

――柳田選手は関田選手が入ってきて「優勝候補に名前が挙がるようになった」と言っていました。

「優勝候補ですか⁉ いやぁ、僕のほうは入学したばかりで、まずはチームメイトのことを理解しなければいけないとか、いろいろと考えることが多くて、周りの評価などはまったく気にしていなかったですね。そもそも中学まではセッター以外のポジションも兼任していて、高校で『セッター一本でいこう』と決めたばかり。がんばろう、一生懸命やっていこうという思いしかなかったです」

――練習は厳しいと感じましたか？

「いや、全然厳しくないです。叱られるようなことは一度もなかったですね。練習量も全然、多くないですよ。授業のない日、ほかの学校は丸一日練習するんでしょうが、僕たちは半日で終わったり......。ほかの高校と比べたらラクだったんじゃないですかね。ただ、僕は『これでは足りない』と感じて、自主練習やトレーニングを個人的にやっていました。全体練習が終わったあとに、ひとりで残ってトスの練習をしたり、アタッカーにつき合ってもらって練習したりしていました」

――青春という言葉を思い起こすような思い出はありますか？

「バレー漬けの日々というか......。居残ってひとりでボールを触ったり......というのは『青春』っぽいかもしれません。セッターになってからは、とにかくトス練習とか、家でも常にバレーボールを触っていましたから。あと、縄跳びもよくやっていましたね。特に高校時代は『練習量が足りない！』と思っていたので、自分なりに増やしていました。そういうのが部活の思い出ですね。あとは春高バレー（当時・全国高等学校バレーボール選抜優勝大会）で優勝したことですかね。一度も負けずに頂点まで行くのって誰もが経験できることではありません。毎試合、目の前のことに集中しているうちに決勝まで勝ち上がっていったという感じです。とにかく『勝ちたい』という気持ちで突き進んだ感覚ですね」

――優勝して何か変わりましたか？

「あまり実感はなかったですね。メディアの注目度は上がったんでしょうが、世間は柳田選手に注目していたので、僕のほうはそんなに変化を感じなかったですかね」

――高校生の目標である春高バレーについては、今でも思い出すことはありますか？

「僕が最上級生のときに３回戦で負けてしまったんですが......。別に嫌な思い出とかではないです。ただ負けたという事実を受け止めている感じでした。最後の試合で敗れたときも、僕は泣きませんでしたね」

――東洋高校時代の部活で学んだことはなんですか？

「自主性です。選手の自主性を尊重してくれる監督、部長先生のおかげですね。３年生になってからは僕が練習メニューを考えることもありました。そうやって信頼して任せてもらったおかげで自主性が身についたと思っています」

――駿台学園中学とはまったく違う環境でしたか？

「はい、僕が在籍していた当時の駿台学園中学のバレーボール部はとても厳しかったです。先生の指導のもと、言い方は悪いのですが、"やらされるバレー"でした。それが一転、東洋高校では自分で考えて練習したり、自分たちで考えて試合をするバレーボールになりました。そのどちらも経験できたことが今では僕の財産だと思っています。考えてプレーしたり、練習したりすることは、すべて自分のためになるからです。プレーしているなかで、いろいろミスはしますけど、どうしてミスをしてしまったのか、ミスをしないためにはどうしたらいいのかって自分で考えますよね。僕は両方を経験したおかげで、どちらか一方だけを経験した人よりも、その"考える"ことの大切さを知ることができましたし、"考える癖"をつけることができました」

――そんな関田選手のセッターとしての転機は、やはり部活動だったのでしょうか？

「僕の場合は中学時代の選抜チーム、全中（全日本中学選抜）ですね。駿台学園中学のバレー部でもセッターだったのですが、中学の部活動では、ほぼオープン（ハイセットを打つ）攻撃のみで戦っていました。だからジャンプトスはあまり得意ではなかったんです。基本は高いトスを上げることに集中していたので......。それが、全中の合宿に行ったらほかのセッターは普通にジャンプトスをしているので驚きました。僕はそこで初めて本格的にジャンプトスに取り組むようになって......。ジャンプトスや速いトスの練習をするきっかけを作ってくれたのが全中の合宿でした。なので、とても記憶に残っています。あのときの練習がなかったら今の自分はいないですね」

つづく＞＞厳しい大学時代をともに乗り越えた同期との絆「今でも大切な友人たちです」

Profile

関田誠大（せきた・まさひろ）

1993年11月20日生まれ。東京都出身。セッター。175cm。小学１年生の頃からバレーボールを始め、東洋高校では１学年上の柳田将洋とともに春高バレーで優勝。中央大学時代はインカレで連覇を果たし、主将を務めた４年時はMVPにも選ばれた。パナソニックパンサーズ、堺ブレイザーズ、ポーランドリーグ、ジェイテクトSTINGS愛知を経て、現在はサントリーサンバーズ大阪で活躍中。日本代表としては2016年に初選出され、2019年頃からは中心選手として欠かせない存在となっている。

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