本日3月18日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、芳根京子、ACEesの浮所飛貴・深田竜生・佐藤龍我らをゲストに迎え、「日本全国早押しクイズスペシャル静岡編」をお届け！

今回の早押しクイズは静岡がテーマということで、浮所が「僕、出身が静岡県の」と言いスタジオ中の興味を引き付けるも、「隣の愛知県なんです」といきなりボケてみせる。

クイズは「日本一渡るのが難しいと言われる踏切、その理由は？」というローカルな問題や、「静岡で誕生し、百万本を売り上げたミリオンセラーグッズは？」など、静岡にまつわるさまざまなジャンルから出題。タイムマシーン3号・関太は“サウナの聖地”と呼ばれ全国各地からサウナ好きが訪れる「サウナしきじ」でロケを決行。そこで見つけた問題「ほかのサウナではなかなかできないことは？」のほか、「サウナしきじ」の魅力をたっぷりと紹介する。

創部わずか4年目で「高校生クイズ」に優勝した県内屈指の進学校・沼津東高校クイズ研究部が考えた問題も。白熱のクイズ合戦の中、答えがわかっていたにもかかわらず、タイムマシーン3号・山本浩司に先に正解された浮所が「最低です！」とクレーム。すると、ほかの出演者たちも「ひどい」「辛いな、大丈夫か」と浮所に味方。浮所も泣いているような仕草を見せるなど、芸人たちと連携プレーで山本をイジりはじめる。その山本が配達員に扮して出題するクイズコーナー「シロネコヤマモト宅配便」でも、スベり倒す山本をイジる恒例の流れになるも、ノブが山本とボケがかぶってしまい大ショック！まさかの“引退宣言”が飛び出す。

クイズの中には、全員が目を輝かせてくぎ付けになる「静岡の工場クイズ」も。全国シェア80％を誇るあるモノを作っているその工場では、働いている人たちから「小学生の頃から勤めたいと思っていた」などの喜びの声が続々。さらに、その工場の制服に全員大興奮。

ほかのクイズでもボケまくる芸人たちに対して、芳根がつられて見当はずれな回答をしてしまう場面も。天然キャラの浮所は、問題文からある答えを連想すると、そのまさかの発想に芸人たちから「すごいよ」とビックリされる。ぜひ最後までお見逃しなく！

＜番組概要＞

3月18日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

芳根京子、浮所飛貴・深田竜生・佐藤龍我（ACEes）、野々村友紀子、ファーストサマーウイカ、とにかく明るい安村、タイムマシーン3号

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama