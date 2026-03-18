「キャンパスはとにかく広いので、筑波大生は自転車がないと生きていけない。悠仁さまもスポーツリュックを背負い、自転車に乗って構内を走っている姿をよくお見かけします」（同級生）

【画像】まさに19歳の学生そのもの…悠仁さまが食べているものを写真で一気に見る



悠仁さま（宮内庁提供）

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春休み期間は京都市をご訪問

少し目立ちはするけれど、世のティーンエイジャーと同じように、大学での「キャンパスライフ」を謳歌しているのは、秋篠宮家のご長男・悠仁さま（19）。昨年4月に筑波大学に入学してから約1年。初めての大学の春休みを迎えている。

悠仁さまは2月26日から2日間、京都市をご訪問された。モーニングに身を包み、明治天皇陵や孝明天皇陵などをご参拝。昨年9月に成年式を終えたことを報告した。翌日午後には、悠仁さまたってのご希望で西陣織の織元「佐々木能衣装」を訪れ、1時間半ほど滞在した。対応にあたった同社社長の佐々木洋次氏（69）が明かす。

「たくさんご質問されていましたよ。『紐を濡らすと織物が締まるんですよね』といった複雑な技術的な背景も理解しておられ、理系分野に関心がおありだと感じました。そもそもの繭(まゆ)からどうやって生糸にするかという話から関心を持っているようでした。観世家が足利義政公から拝領した裂地で作られた、現存する日本最古の能装束『竹(たけ)屋(や)町懺法(まちせんぼう)単(ひとえ)法(はっ)被(ぴ)』がたまたまトンボ柄なんです。そのレプリカをお見せしたところ『あ、トンボ（柄）だ！』とすごく喜んでくださった」

大学入学以降に増えた悠仁さまのお出まし

悠仁さまのお出ましは、大学入学以降、ぐんと増えている。2025年7月11日には秋篠宮ご一家お揃いで東京都写真美術館の「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」をご覧になった。案内人をつとめた中国新聞社編集局報道センターヒロシマ平和メディアセンター長・金崎由美氏が語る。

「悠仁さまは、被爆後の広島の惨状を映した13分もの動画を、すっと背を伸ばして食い入るように見つめていたことが印象的でした。『写真や映像で見ると、文字で読むのと比べて、被害の大きさをより実感できた』という趣旨のご発言をされていました」

成年皇族としてのご公務に励む一方で、冒頭のように悠仁さまの素顔は、一人の19歳の学生そのもの。

牛めしの並盛（460円）がお気に入り

筑波大学の生命環境学群生物学類に進学。赤坂御所とつくば市内の集合住宅の2拠点生活だが、授業がある平日は、つくばに滞在し、大学生活を満喫している。

「大学近くの松屋には、2週間に1度の頻度でお友達と訪れている。バドミントンラケットらしきものを背負ってご来店し、牛めしの並盛（460円）がお気に入りだとか」（前出・同級生）

大学近くの「町中華」の店を訪れることもあった。

「全員男子の10人ぐらいの集団で、自転車を店の外に停めて入ってきました。悠仁さまは青いパーカー姿で、ラーメンと餃子のセット（880円）を頼んでいました。店内にいた他の筑波大生が悠仁さまに気づいて、何人か声をかけていました。SPも店内で食事をしていましたよ」（居合わせた客）

授業にも熱心に参加されている様子で、

「悠仁さまがとる授業の教室には入り口に警備員が立っていて、学生証を見せないと入れない仕組み。教室では仲の良い同級生4〜5人とよくつるんでいる。悠仁さまと呼ぶと距離ができるから、友だちからは『悠仁くん』と呼ばれているようでした」（同じ科目を受講する筑波大生）

所属するバドミントンサークルでは今年1月にスキー合宿にも参加。一方、野生動物研究会も掛け持ちし、かねてから情熱を傾けてきたトンボの研究にも十分な時間を割いている。

「学食では、しょっちゅうカレーを食べている」

秋篠宮は、昨年11月の誕生日会見で、悠仁さま自ら作った栗ご飯やポテトサラダの写真が送られてきたと明かしているが、「食」にもこだわりがあるようだ。前出の筑波大生が続ける。

「学食では、しょっちゅうカレーを食べている。男って割と皆、カレーは単品で頼むのが普通なんだと思うのですが、悠仁さまは見るたびにいつもサラダとか副菜をつけていて、『意識高いなぁ』と」

別の同級生が明かす。

「悠仁さまはたぶん明太子系がお好きなのではないかと。パンに明太子ソースがのった『ふわふわ明太』（200円）を買ったり、学食で明太子クリーム生パスタ（630円）を食べているのをよく見かけます」

その一挙手一投足が注目の的となってしまうのは、致し方ないことのようで、

「キャンパス内にある売店でマルちゃんの醤油味のカップラーメンとか焼きそばを買っているのを見ましたよ。お会計は、お付きの人ではなく、ご自身でなさっていて、マジックテープのベリベリ財布から、現金でお支払いをしています」（同前）

キャンパスライフを歌に詠む？

今年1月に開催された宮中歌会始では〈薄明かり黄昏とんぼは橋のうへ青くつきりと俊敏に飛ぶ〉と詠まれた悠仁さま。選者の三枝繡之(さいぐさたかゆき)氏が語る。

「自然のなかのもろもろの観察の細やかさに悠仁さまの特徴がある。和歌の魅力の一つは、自然の描写を通して、自分の心を間接的に表現できること。悠仁さまの自然へのご関心の強さには期待が膨らみます。豊かな自然に囲まれる大学生活が、歌人としての成長を促すのではないでしょうか」

来年は、悠仁さまが「キャンパスライフ」を歌にすることがあるかもしれない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月12日号）