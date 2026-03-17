アドビ株式会社は3月17日（火）、NVIDIAと戦略的パートナーシップを結んだと発表した。次世代「Adobe Firefly」基盤モデルなどでNVIDIAの技術を活用する。

今回のパートナーシップにより、NVIDIAの高度なコンピューティング技術やライブラリを活用した次世代「Adobe Firefly」基盤モデルなどが提供される。モデルはNVIDIAのコンピューティング技術とNVIDIA CUDA-X、NeMoライブラリの上に構築される。

また、NVIDIAのAIインフラストラクチャーやライブラリなどが活用可能になることで、すでに生成AIが導入されているPhotoshop、Lightroom、Premiere Proなどでの創造性・生産性の向上に期待できる。

このほかエンタープライズ向けの取り組みとしては、AIモデル構築サービス「Adobe Firefly Foundry」にNVIDIAの技術を統合するという。商用利用における安全なコンテンツの大規模な生成を実現するとしている。マーケティング向けとしては、3Dデジタルツインソリューションのリリース（パブリックベータ版）なども予定されている。