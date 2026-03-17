『ハイキュー!!』「幽体離脱」宮ツインズの腹筋測定スタンディが話題に⁉ -「何してんwwwwww」「もう中の人が幽体離脱言うとるがな笑ww」とSNS腹筋崩壊
全国のアニメイトにて、「アニメ『ハイキュー!!』体力測定フェア」がスタートしました。4月5日までの期間中、体力測定に挑むキャラクターたちの限定イラストを使用したグッズが多数ラインアップ。また、一部店舗ではスタンディも展開されています。福岡県北九州市にあるアニメイト小倉では、作中で高校バレー界最強ツインズ“宮兄弟”と呼ばれる稲荷崎高校所属・宮侑と宮治のスタンディを設置しており、SNSで話題になっています。
＼📣アニメ「ハイキュー!!」体力測定フェア🏐/
本日より宮 侑・宮 治のスタンディが登場!!!!
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体力測定中のメンバーを応援しにご来店ください💪💨
描き下ろしビジュアル使用の新商品もお見逃しなく!
(@animatekokuraより引用)
アニメイト「アニメ『ハイキュー!!』体力測定フェア」
腹筋の測定に挑む宮侑&宮治ツインズが、大きなスタンディで登場。実はこちら、それぞれアクリルスタンドになって販売されているのですが、1つの台座に一緒に飾ると……、ムービックの中の人(@movic_jp)いわく、まるで双子芸人「ザ・たっち」の鉄板ネタ「幽体離脱〜」のようだと、SNSで話題に。
【フェア開催まで残り2日】
アニメ「ハイキュー!!」より体力測定をモチーフにしたビジュアルを使用したアクリルスタンドが登場です!
同じ台座に宮 侑と宮 治をつけることで、
まるで幽体離脱をしているような腹筋ポーズを再現できます!!
※宮 治は別売りになります。
(@movic_jpより引用)
「アニメ『ハイキュー!!』体力測定フェア」アクリルスタンド
この一連の投稿に、ファンからは「ちょ、中の人やめてよー。笑」「何してんwwwwww」「もう中の人が幽体離脱言うとるがな笑ww」「幽体離脱ツボるwwwあとカメラ目線なのやめてwwww」「ほんまおもろい」「ずるいやろ笑 行きたくなるやろ笑」などなど、ツッコミと爆笑の嵐。これはぜひ、2体ゲットして一緒に飾るしかないですね。
同フェアの開催期間は3月14日〜4月5日。グッズ販売のほか、会場ごとに違うキャラクターがARフォトフレームで登場したり、購入特典が用意されていたりと、「ハイキュー!!」ファンにはたまらない企画が満載です。ぜひ、足を運んでみてくださいね。
＼📣アニメ「ハイキュー!!」体力測定フェア🏐／本日より宮 侑・宮 治のスタンディが登場!!!!体力測定中のメンバーを応援しにご来店ください💪💨描き下ろしビジュアル使用の新商品もお見逃しなく！▼詳細https://t.co/EoXy1DQ0Wr#hq_anime※予告なく変更・終了する場合がございます。 pic.twitter.com/bNUmAZEJRH- アニメイト小倉 (@animatekokura) March 12, 2026
【フェア開催まで残り2日】アニメ「ハイキュー!!」より体力測定をモチーフにしたビジュアルを使用したアクリルスタンドが登場です！同じ台座に宮 侑と宮 治をつけることで、まるで幽体離脱をしているような腹筋ポーズを再現できます！！※宮 治は別売りになります。https://t.co/3ncox2ezAh… pic.twitter.com/X1gCvrPdtT- ムービックの中の人 (@movic_jp) March 12, 2026
本日より宮 侑・宮 治のスタンディが登場!!!!
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体力測定中のメンバーを応援しにご来店ください💪💨
描き下ろしビジュアル使用の新商品もお見逃しなく!
(@animatekokuraより引用)
アニメイト「アニメ『ハイキュー!!』体力測定フェア」
腹筋の測定に挑む宮侑&宮治ツインズが、大きなスタンディで登場。実はこちら、それぞれアクリルスタンドになって販売されているのですが、1つの台座に一緒に飾ると……、ムービックの中の人(@movic_jp)いわく、まるで双子芸人「ザ・たっち」の鉄板ネタ「幽体離脱〜」のようだと、SNSで話題に。
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アニメ「ハイキュー!!」より体力測定をモチーフにしたビジュアルを使用したアクリルスタンドが登場です!
同じ台座に宮 侑と宮 治をつけることで、
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※宮 治は別売りになります。
(@movic_jpより引用)
「アニメ『ハイキュー!!』体力測定フェア」アクリルスタンド
この一連の投稿に、ファンからは「ちょ、中の人やめてよー。笑」「何してんwwwwww」「もう中の人が幽体離脱言うとるがな笑ww」「幽体離脱ツボるwwwあとカメラ目線なのやめてwwww」「ほんまおもろい」「ずるいやろ笑 行きたくなるやろ笑」などなど、ツッコミと爆笑の嵐。これはぜひ、2体ゲットして一緒に飾るしかないですね。
同フェアの開催期間は3月14日〜4月5日。グッズ販売のほか、会場ごとに違うキャラクターがARフォトフレームで登場したり、購入特典が用意されていたりと、「ハイキュー!!」ファンにはたまらない企画が満載です。ぜひ、足を運んでみてくださいね。
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【フェア開催まで残り2日】アニメ「ハイキュー!!」より体力測定をモチーフにしたビジュアルを使用したアクリルスタンドが登場です！同じ台座に宮 侑と宮 治をつけることで、まるで幽体離脱をしているような腹筋ポーズを再現できます！！※宮 治は別売りになります。https://t.co/3ncox2ezAh… pic.twitter.com/X1gCvrPdtT- ムービックの中の人 (@movic_jp) March 12, 2026