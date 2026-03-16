3月14日、木村拓哉がYouTubeチャンネルを更新し、ガチャガチャを体験する動画を投稿した。動画内で見せた “妻” とそっくりな仕草が注目を集めているようだ。

今回は、東京・池袋のサンシャインシティにある、多くのガチャガチャが並ぶコーナー「ガチャガチャの森」を訪れた。動画冒頭、木村は「知らない世界です」と、馴染みがないことを明かした。

「ガチャガチャマニアの女性・かおりさんの説明を受けながら、木村さんがガチャガチャに挑戦する内容でした。当初は、未知の世界とあって戸惑っていましたが、大型犬の足を再現したものや激辛ラーメンチェーン店『中本』のミニチュアなどのガチャガチャをやるにつれ、高揚した様子を見せていました」（スポーツ紙記者）

木村がガチャガチャを満喫する姿は印象的だったようで、Xでは

《ガチャでハシャぐキムタクみてニコニコしてる》

《最初は興味なそうだけど、だんだんハマって、木村少年になってる》

など、微笑ましく見る声があがっている。今回の動画から、妻で歌手の工藤静香との “共通点” も浮上しているようだ。

「2月のInstagramで、工藤さんは仙台のカプセルトイ店を訪れた際の動画を投稿し、人気アニメ『呪術廻戦』でお目当てのキャラクターを当て、ガッツポーズをしていました。

一方、木村さんも動物のガチャガチャで求めていたパグを一発で引き当て、両手でガッツポーズしていたのです。この様子がSNSで拡散され、『ヨッシャって感じが同じ』と、2人の “そっくり仕草” を指摘する声があがっています」（芸能記者）

木村と工藤は、2025年で結婚25年めを迎えた。長女でフルート奏者のCocomiと次女で女優のKoki,は芸能界で活躍し、木村一家はなにかと注目を集めてきたが、最近は夫婦に “変化” も見られるという。

「これまで、工藤さんがInstagramで豪邸や愛車のフェラーリをたびたび公開していたことから、“セレブ” な印象を持つ人もいたと思われます。

ただ、近年、木村さんは今回のガチャガチャしかり、YouTubeでガストやカインズホームなどのチェーン店を訪れ、商品を絶賛。一方で、工藤さんもInstagramでミスタードーナツを美味しそうに食べる動画を投稿するなど、庶民的な一面を見せることが増えています。“セレブ路線” も変わりつつあるのかもしれません」（同）

とはいえ、ガチャガチャではしゃぐ姿が画になるのも、“スター” ゆえかも。