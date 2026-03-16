4人組ダンスパフォーマンスユニット「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAさんが16日までにインスタグラムを更新。トレードマークの丸メガネを外し、セーラー服を脱いで一変した新たなビジュアルを披露している。



【写真】「誰かと思った」メガネ外し、制服脱いだSUZUKAの激変ビジュアル

2026年3月12日木曜日に発売されたファッション雑誌「GINZA」4月号の表紙に抜擢されたSUZUKAさんは、「トレードマークであるセーラー服を脱ぐ。新しいファッション、新しい私。」とし、表紙を飾った写真をアップ。写真では、SUZUKAさんは、黒をベースに赤・黄・青の花が所狭しと並ぶ色鮮やかなトップスを身につけ、髪をばっさりカットし、メガネを外してクールな目線を投げかけている。



大人びた雰囲気が前面に押し出されたSUZUKAさんの"激変ビジュ"に驚きの声をあげるユーザーも多数みられ、SNSでは、「びっくりした！いいじゃん！カッコよ！」「キュンが止まりませ〜ん！！」「誰かと思った！！」「バチイケSUZUKA」「別人すぎる」「スズカさん、惚れ惚れします」「おー、変わりすぎです」「セーラー服を脱ぎ捨てたSUZUKAに覚悟を感じるよ…かっこいいです」などのコメントがあった。