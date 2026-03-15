ソウル“カプセルホテル”火災で日本人の母娘を搬送　50代母親が意識不明の重体　近所の人「オープンしたばかり。客はみんな外国人」

韓国・ソウルの宿泊施設で14日夜火災が発生し、日本人で50代の母親と20代の娘が病院に運ばれました。

母親は意識不明の重体です。

14日午後6時頃、日本人観光客にも人気の明洞（ミョンドン）の近くにある7階建てビルで火災が発生しました。

出火したのはカプセルホテルになっている3階部分で、約3時間半で鎮火しましたが、この火事で日本人2人を含む外国人3人が病院に運ばれました。

2人は50代の母親と20代の娘で、母親は意識不明の重体です。

目撃者は「（人々が）助けてくれと叫んでいた。おなかや顔をやけどしていた」と話しました。

近所の人：

あそこはオープンしたばかりなんですよ。（宿泊客は）みんな外国人です。

韓国メディアは、火災が発生したカプセルホテルは狭い空間に2段ベッドが並んでいて、宿泊客の荷物も多いことから避難が困難だった可能性があると伝えています。

3月21日には近くの広場で韓国の人気グループ「BTS」の復帰公演が予定されており、宿泊施設の安全点検の必要性が指摘されています。