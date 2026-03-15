【魚座】週間タロット占い《来週：2026年3月16日〜3月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月16日〜3月22日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月9日〜3月15日｜総合運＆恋愛運TOP３
『アクティブさを思い出しましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分のイメージを保ちたい想いが強くなります。そのため行動力が下がってしまいそうです。「停滞は後退」という言葉を時々思い出すと良いでしょう。仕事や公の場では周囲の人達に精神的負担をかけてしまうことがありそうです。気を遣わせすぎないようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
沢山愛してくれる人を選んでいきます。それ以外のことはなるべく目を瞑るようにしていくでしょう。愛されることで自己肯定感もアップするようです。シングルの方は、ビジュアルレベルが高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がやんわり不満を訴えてきます。
｜時期｜
3月19日 みんなを引っ張りたい ／ 3月20日 変化しないとなりたたない
｜ラッキーアイテム｜
仕事用の靴
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞