年度替わりをむかえる3月中旬から4月上旬にかけては、進学や就職、人事異動などに伴う引っ越しのピーク。しかし、今シーズンは例年とは様子が異なるようで……。

「トラックドライバーの働き方改革（残業規制）の“2024年問題”の影響に加え、人件費や燃料代の高騰で引っ越しの料金が上昇しています。繁忙期以外の5月〜1月と比べて2〜3倍もの価格に跳ね上がるケースも。今シーズンはそこからさらなる料金高騰が予測されています」（全国紙記者）

国土交通省や全日本トラック協会などは、ピーク時期の引っ越しを避けるなど、“分散”に協力を求めているが、新年度までには引っ越しをと考えている利用者にとっては、時期をずらすのもそう簡単にはいかないだろう。

引っ越しの需要が重なると、同時にさまざまなトラブルも生じがちだ。よくあるトラブルが「破損・紛失があった」「見積もりより請求が高かった」といったもの。

料金が高い、思うような日程が抑えられないなど、不満を訴えるユーザーも少なくないが、困っているのは引っ越し業者の側も同じ。依頼する利用者（荷主）のなかには、“困った客”も少なくないという。サービスを提供する側と受ける側のズレが解消すれば、スムーズな引っ越しにつながるだろう。今回は、“業者側の本音”を探ってみた――。

「荷造りのサービスを利用する場合は別として、業者は荷主の荷造りが終わっている前提で引っ越しの当日にやってきます。作業員が少し手伝って終わるくらいであればいいのですが、開口一番『すみません。まだ終わってないんです』のあいさつから始まるお客さんは少なからずいるものです」

こう語るのは、引っ越し業者の選び方と費用の相場、見積もりや荷造りのコツなどを紹介する情報サイト「引っ越しのウラオモテ」を運営する中村嘉信さんだ。かつて引っ越し業者2社で、作業員、営業マンの経験がある中村さんが、実体験のなかから“困った客”とのエピソードについてこう続ける。

「なかには『これから荷造りを始めるのですか？』と聞きたくなるくらい、荷造りをした形跡がほぼ見当たらない猛者も。一般的な引っ越しサービスは荷主が荷造りをして、業者は運ぶのみ。荷主が荷造りをするプランの場合、引っ越し当日に荷造りが完了していないと、契約不履行で業者側からキャンセルされる可能性もあります。その場合には見積額の100％がキャンセル料になるので、早めの準備が大切になります」

ユーザーの準備不足は、引っ越しが進まないだけでなく、金銭トラブルも招きかねないのだ。

さらに、中村さんが困ったケースは、荷造りの作業具合だけにとどまらない。

【1】荷物の搬出後に依頼主が“行方不明”に

旧居にて荷物を搬出し、トラックに積み込み転居先へ。ところが、待てど暮らせど荷主が現れず……。

「荷主との連絡がいっさい取れなくなり、2tトラック丸々1台分の荷物が廃棄処分になったことがあります。大量の不用品を処分するために、引っ越しサービスが悪用されてしまったようです。そのとき以降、私が働いていた会社では、“荷物の積み込み完了時に集金”が鉄則に。引っ越し料金を支払うタイミングに決まりはありませんが、作業完了時だと業者側がこのようなリスクを抱えてしまうことになるのです」（中村さん、以下同）

【2】汚物まみれの“猫屋敷”

搬出作業が遅れているということで応援に向かった一軒家の平屋。玄関に入るなり、強烈な悪臭が鼻をついた。

「足元を見ると、いたるところに茶色い何かが転がっていて。現場に先に入っていた作業員が、それは猫のフンだと。猫の多頭飼育が崩壊した家であることがわかりました。舞っている猫の毛のせいなのか、糞尿の悪臭のせいなのか、『ゴホッゴホッ』と、咳が止まらない作業員も。とても靴を脱いで上がれる状況の室内ではなかったため、荷主に許可を得て靴を履いたまま作業をさせてもらいました」

【3】新居に子どもがつけた壁の傷が業者のせいに

部屋の壁や家具にできた傷をめぐるトラブルも少なくないそう。

「小さな子どもが2人いるご家族の新築一戸建てへの引っ越しでのこと。広くてきれいな室内を、子どもたちが喜び勇んで走り回っている中で搬入作業をしていました。子どもの手にはプラスチック製のおもちゃの刀が。それを振り回しながら追いかけっこ。壁や廊下をシートや板で保護して作業するも、作業完了後に階段踊り場の壁に傷が付いていると荷主から指摘されました。広い階段だったので、タンスなどの家具を搬入する際に角が当たるような環境ではなかったのですが……」

荷主に「作業を開始する前には傷はなかった」と主張されてしまうと、現場の作業員がそれを覆すのは難しいという。

「会社のクレーム担当者が対応し、後日こちらが補修をすることになったのですが、裏を返せば、引っ越し作業中もしくは作業後に住居や家財に新たな傷を見つけたら、すぐに業者に主張することが大切です」

【4】「朝ごはんが終わるまで待って」で1時間作業遅れ

4人家族の一軒家から一軒家への引っ越し。旧居はトラック横づけ不可の坂の上、さらに新居は停車位置から階段253段を登ったところというタフな現場でのこと。長丁場の引っ越しになるとわかっているので、少しでも早く作業を始めたいのが作業員の本音だったが……。

「予定の朝9時に現場到着し、あいさつに伺うと『朝ごはんが終わるまで待ってほしい』とのひと言。せいぜい10〜15分だろうと待つも、一向に終わる気配がなく。再び様子を伺いに行くと、今度は『まだ食べているんだから！』と、ややキレ気味に。結局、作業が始まったのは約1時間後でした。気の短い作業員だと帰ってしまいかねないケースです。食事は引っ越し業者がやってくる前に済ませておきましょう」

繁忙期は、同じ作業員が1日複数件の作業を担当することもザラ。作業が遅れると、次の利用者に迷惑がかかってしまうこともあるのだ。

【5】梱包作業中に「お皿を洗って」の唖然要求

「マンションでの梱包作業付きの依頼での一コマ。食器類の荷造りをしていると『これもお願い』と、お客さまが台所のシンクを指さす。そこには昼食を食べ終えたままの食器類が洗わずに置いてありました。さすがにそれはできない旨をご説明しましたが……。引っ越し作業員をお手伝いさんのようなものと勘違いされている方も一定数いるようです」

【6】「ダンボールを重ねないで」の無茶要求

荷物が潰れることを極端に嫌がる客もいるそう。

「言いたいこともわかるのですが、ダンボールを重ねないとほかの荷物が積めず、トラックが何台も必要になります。そうなれば当然、時間も料金も膨らむことに。それを説明して、ようやく納得してもらったことがあります」

衣類は大きなダンボールに、詰め込まずに余裕をもって入れ、隙間をペーパーなどで埋めるとシワ防止になるそう。また、本などの重量のある物は小さいダンボールにいれるのが荷造りの基本だ。

【7】常に作業を“監視”する客

室内での家具類の梱包、搬出搬入作業、トラックでの積み降ろしまで、監視員さながらに常に作業員に付いて回る荷主も珍しくないという。

「監視された状況での作業は、どこかやりづらいもの。過去の引っ越しで雑な荷物の扱いをされたり、破損などの経験がある人にみられるようです。もちろん『やめてください』とは言えませんが、作業員には相当なプレッシャーだったりします」

【8】「荷運び手伝いますよ」はトラブルの火種にも

「引っ越しを早く終わらせたいのか、『荷物運び、手伝いますよ』という荷主さんも。お気持ちはありがたいのですが、荷物の破損などがあった際に責任の所在があいまいになってしまうため、丁重にお断りしていました」

よかれと思った行為が“ありがた迷惑”になることもあるのだ。

【9】搬入を阻む“フライング荷解き”

「搬入作業は基本的に大きな家具類から始めますが、同時並行でダンボール類も搬入していきます。困ってしまうのが、家具類の設置が終わる前に荷解きを始める荷主さん。家具類の梱包を解く場所がなくなってしまうと、搬入作業の妨げになります」

心あたりがある、という事例もあったのではないだろうか。引っ越しでイヤな思いをせず、スムーズに進めるためにも、“困った客”にならないようにくれぐれもご注意を！