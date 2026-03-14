◇プロ野球オープン戦 ヤクルト 11-0 オリックス（13日、神宮球場）

今シーズン初の神宮球場での試合で快勝を収めたヤクルト。本拠地初陣を白星で飾った池山隆寛監督がインタビューに応じました。

快勝に第一声「うれしいですね」と声をあげた池山監督。この日は朝から寒い1日となりましたが「寒い中でこれだけのお客さんが入ってくれてるんで。(今後も)こういう試合をたくさん見せられるように」と思いを語りました。

試合では6回にオスナ選手が待望の一発。ここまでは長岡秀樹選手と鈴木叶選手しかHRを放っておらず、助っ人たちの快音に期待を寄せていた池山監督でしたが「ようやくだけど。シーズン入ったら打ってくれるだろうと思ってたけど、これを機に状態あげてくれるといいかな。あとはサンタナさんだけですね」と笑顔を見せました。

この試合の先発マウンドにあがっていたのは、開幕投手への期待もかかる吉村貢司郎投手。ランナーを背負うも要所を抑え、5回無失点の投球を見せました。しかし池山監督は「もうちょっと安心して見てられるようにね、まぁランナー出してはゼロで帰ってきたのはよかったと思いますけど」とチクリ。続けて「まっすぐの精度、あと変化球の精度、ストライク率はまだまだバラつきがあったんで。もうちょっと微調整は必要」とさらなる向上へリクエストしました。

快勝を収めた翌日となる14日のオリックス戦は、昨季限りで現役を引退した現2軍打撃コーチの川端慎吾さんの引退試合。池山監督は「大事な試合」と口を開きます。先発マウンドに送るのは山野太一投手。川端さんの起用についても「2番・DH 川端」と明かしました。