お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の3月15日放送回は、70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場します。初めて2人きりで食事した夜、会話が盛り上がりすぎて、終電を逃してしまいーー。



【写真】「和柄のスペシャリスト」として知られる夫 妻は結婚前からSNSをフォローしていた

男性は「和柄のスペシャリスト」として知られる和柄デザイナー。人気チョコレートのパッケージなども手がけ、これまでに書籍10冊を出版し、累計売り上げは60万部以上にものぼります。



もともと男性のSNSをフォローしていた女性は、男性が京都の寺で開催した100人規模のイベントに参加。大好きなショーン・コネリーのような雰囲気に好意を抱きました。一方の男性は、あいさつに来た女性を見て「好みの顔や」。



後日、お茶と狂言の会で再会。運命を感じた男性は、帰り際に女性を食事に誘います。



ダイニングバーで食事をした2人は、話が盛り上がり、気がつけば6時間半も経過し、時計の針は24時前に。当時、大阪で暮らしていた女性は終電を逃してしまい、男性はひと言「一緒に泊まりますか？」。



タクシーで帰ることを思いつかなかった女性は、仕方なく男性とともにホテルへ。しかし、男性は「彼女が泊まることを望んでいる」と勘違いし、ベッドの上で女性の太ももに触れ、「ギャー！」と絶叫させてしまいます。「嫌よ嫌よも好きのうちと試されているかと思った」という自分の考えは間違いだったと悟り、「何もしないから安心して寝て」とやっと紳士的な振る舞いを見せました。



この出来事以降、友達以上、恋人未満の関係が続いた2人。しかし、「妻にするならこの人しかいない」と心に決めていた男性は半年後、東京での仕事に女性を誘います。そこで2人はお互いの気持ちを確かめ合うことに。くわしくは番組内で流される、本人たち出演の再演VTRで。



2025年11月に結婚。それぞれバツイチで、2度目の結婚。現在は「ありとあらゆることが幸せ」なのだとか。2人が新婚生活を送る、滋賀県大津市にある洋風の一軒家も紹介されます。