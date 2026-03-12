この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるが、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「『金利6%＆還元率3%』のXマネー…なぜ日本上陸の可能性が高いのか？」と題した動画を公開した。



動画では、イーロン・マスク氏が率いるX（旧Twitter）がアメリカでテストを開始した新金融サービス「X Money」について解説。年利6%の預金金利や3%のキャッシュバックといった驚異的なスペックが話題だが、これはアメリカの高い政策金利が背景にあるため、そのままの形で日本に導入される可能性は低いと指摘。しかし、Xにとって日本市場は非常に重要であることから、「X Money」自体は将来的に日本に導入される可能性が高いと分析している。



「X Money」は、Xアプリ内で利用できるネット銀行口座のようなサービスだ。話題となっているのが、その2つの驚異的なスペックである。1つ目は、口座に預けたお金に対して付与される「年利6%の金利」。おにまるは、日本の普通預金金利のトップクラスが0.9%程度であることと比較し、その高さに言及。しかし、この高金利はアメリカの高い政策金利があってこそ実現できるもので、仮に日本人が利用しても米ドル建ての外貨預金となるため為替リスクが伴うと説明した。



2つ目は、X Moneyを開設すると発行されるVisaデビットカード「X Card」を利用した際の「3%キャッシュバック」だ。この原資は、店舗側がカード会社に支払う加盟店手数料であり、X側は手数料収入をほぼ全てユーザーに還元している形になる。これもまた、普及を目的とした赤字覚悟のキャンペーンであり、永続的ではない可能性が高いという。



これらのスペックは日本では下方修正される可能性が高いにもかかわらず、おにまるは「X Money」の日本上陸の可能性は高いと見る。その最大の理由は、日本のXユーザー数が約7000万人と世界第2位の規模を誇り、Xにとって無視できない巨大市場だからだ。



動画の最後で、おにまるはイーロン・マスク氏の真の狙いについて考察。情報発信から収益の受け取り、決済、さらには株や暗号資産の取引まで、あらゆる金融活動をX内で完結させる「X経済圏」の構築こそが最終目標ではないかと分析し、動画を締めくくった。