【オペラ】「グロウリップティント」からサクラの限定色が3色登場。さりげないブルーラメが″大人可愛い″を演出

イミュが展開する化粧品ブランドのオペラは、2026年3月12日に「グロウリップティント」の春の限定色を3色発売しました。

桜の季節のティータイムをイメージした限定色

グロスがなくても水滴をまとったような"水光ツヤ感"を実現するティント処方の「グロウリップティント」です。美容オイルベースの高い保湿力と、ベタつかないつけ心地の良さを両立し、ひと塗りでキレイな発色が持続します。

今回登場するのは、「桜の季節のティータイム」からインスピレーションを受けた、ミルキーなピンクとさりげないブルーラメが透明感を際立たせる3色です。

・限定色 412サクラモカ

桜風味のモカ色の中に、透明感あるブルーラメがほんのり光ります。柔らかなモカのお洒落感がブレンドされた今季いち押しのカラー。

全国のバラエティストア・イミュの公式オンラインストアで数量限定で販売しています。

・限定色 404サクラミスト

雫が滴るようなうるおいをまとった、甘さを抑えたシックなサクラピンク。大好評を博した限定色の復刻バージョンです。

全国のショップイン・イミュ公式オンラインストアで数量限定で販売しています。

・限定色 411サクラソーダ

みずみずしいグロッシーなピンクから、キラキラと透けるブルーラメの瞬きに心がときめくサクラカラー。

全国のPLAZA・MINiPLA・イミュ公式オンラインストアにて、数量限定で販売しています。

価格は各色1980円。

商品の詳細は、特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部