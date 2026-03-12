優里が起用された「Schott×Lee」スペシャルコラボアイテムのビジュアルが公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

優里が起用された「Schott×Lee」スペシャルコラボアイテムのビジュアルが公開された。

■オリジナルへの敬意を込めながら、現代のフィットへ再構築したスペシャルモデル

1913年創業の米国のレザーブランド「Schott」（ショット）が、同じく米国発祥のデニムブランド「Lee」の歴史を受け継ぐCOWBOY JACKET & 101 COWBOY PANTSのコラボセットアップ2型を3月13日より発売。

1925年誕生の101 COWBOY PANTS、そして1934年に登場したCOWBOY JACKET。1948年に「101 RIDERS」へと進化する以前の、いわば101の原型とも言えるセットアップをベースに製作された。

生地には日本国内で生産された13oz右綾ブラックデニムを採用。パッチのヘアオンハイドもブラック仕様とし、ヴィンテージの文脈を尊重しながらも現代的な統一感を持たされている。

ワークウェアからモーターカルチャーへ移行する直前の時代背景を体現する、歴史的価値を持つCOWBOYセットアップ。オリジナルへの敬意を込めながら、現代のフィットへ再構築したスペシャルモデルだ。

時代を紡ぐ稀代のシンガーソングライター、優里。そんな優里の存在感溢れる着こなしも必見だ。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

優里

DIGITAL SINGLE「世界が終わりました」

