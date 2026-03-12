2023年12月、覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8月の実刑判決が確定した元「KAT-TUN」の田中聖（こうき）。長らく表舞台から姿を消していたが、出所後初めてYouTubeに登場し、注目を集めている。

発端となったのは、俳優で演出家の田中彪（ひょうが）が3月11日、YouTubeに投稿した動画「年に一度の家族旅行」。田中家は5人兄弟で、次男の聖、三男の彪、四男で「SixTONES」の田中樹（じゅり）、五男で俳優の田中彗（すばる）の4人が芸能活動をしている。

「両親や兄弟と旅行に行った様子を収めた動画でしたが、そこに聖さんの姿が映っていたのです。聖さんは兄弟で囲んで焚火をしたり、肝試しをしたりして、笑顔を浮かべていました。逮捕されて以降、聖さんのXやYouTubeなどは更新されていなかったので、久しぶりに公の場に姿を見せることになったのです」（芸能担当記者）

出所後初のYouTube出演となったが、Xでは

《田中樹兄弟のYouTube見た。田中聖めちゃ映ってるじゃないの》

《田中聖元気そうで安心》

など、聖の近影を見られたことに安堵する声があがっている。

「逮捕前の聖さんは顔まわりが少々ふっくらして、ひげを生やしたワイルドなビジュアルでした。動画の聖さんは、ストリートブランド『Supreme』のキャップをかぶっていましたが、金髪で耳周りや襟足は短く刈り上げられ、頬もすっきりしていたのです。“金髪精悍ビジュ”がファンからも好評だったようです」（前出・芸能担当記者）

出所後、家族との時間を満喫したようだが、“仕事”もこなしていたという。

「彪さんが投稿した動画の説明には、《編集→田中聖》と記されており、聖さんが家族旅行動画の編集をしたようです。YouTuberとしても活動していた聖さんですが、逮捕後は目立った仕事をしていなかったので、ある意味、今回の動画で“初仕事”をした形になります。かねてから、聖さんは兄弟仲がいいことを公言していたので、“復帰”の場に弟の動画を選んだのも彼らしい選択といえるでしょう」（同前）

2025年で40歳になった聖。二度とファンや家族を悲しませないよう、更生することを願いたいところだ。