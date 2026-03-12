“ノノガ”セミファイナリストSAYAKAを含む6人組Be Girls、デビューCDリリース決定「ここまでいろいろな経験を重ねた6人での、最初の一歩」
6人組ガールズグループ、Be Girlsが、デビューCDを5月19日にリリース。メンバーのSAYAKAは、ガールズグループオーディション『No No Girls』のセミファイナリストとして注目を集めた。
■それぞれが異なる個性を持ちながら、自然体で寄り添い合う6人組
Be Girlsは、AO、WUME、SAYAKA、NANAKA、AZ、HARUKAの6人組。それぞれが異なる個性を持ちながら、自然体で寄り添い合う関係性が魅力だ。
ノノガセミファイナリストとして注目を集め、本作であらたな一歩を踏み出すSAYAKA。あの頃から変わらないまっすぐな眼差しと、成長した表現力は、既存ファンはもちろん、これから出会うリスナーの心にも静かに灯りをともす。
Be GirlsのデビューCD「Cadillac/Be Girls/Flower Rain」には、新曲「Cadillac」の他「Be Girls」「Flower Rain」の3曲をトリプルA面として収録。透明感と艶を併せ持つ歌声、そしてメンバー自身が綴ったリアルな感情が詰まった、Be Girlsのの名刺代わりとなる一枚だ。
「Cadillac」の振付は、K-POP・J-POPアーティストを多数手がけるPark Chang HoとYEOSUNが担当。韓国のトップダンサー陣を起用し、ハイエンドな制作体制で臨んだ。また、メンバー自身が作詞に参加し、日々の揺らぎや痛み、小さな勇気、誰にも言えない感情を、そっと手渡すように音楽へと昇華。派手さよりも余韻。 聴き終えたあとに、心のどこかが静かにほどけていくような作品に仕上がっている。
ジャンルに縛られない柔軟な音楽性と、心を震わせる歌声。Be Girlsは、国内外から注目される新世代ガールズグループとして歩みを始めた。
■メンバーコメント
◇AO
Be Girlsとして、そしてこの6人でCDデビューをすることが出来てとても嬉しく思います。
今までよりももっと大人な姿に、疾走感と爽やかさがアクセントになったかっこいい楽曲になっていると思います。一緒に素敵な場所へといきましょう！
◇HARUKA
Be GirlsとしてCDデビューさせて頂けることが決まり、今は感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも感謝の気持ちを忘れず、もっとたくさんの人に私たちの音楽を届けられるよう、もっと成長した姿をお見せできるよう頑張ります！ 私たちと一緒にCadillacに乗って未来へ突き進んでいるような気持ちで聴いてみて頂けたら嬉しいです。
◇WUME
Be GirlsとしてCDデビューという形で皆さんに音楽を届けられることを、とても嬉しく思っています。『Cadillac』は、迷いながらも前に進んでいく気持ちや、未来へのワクワク感を込めた楽曲です。ドライブしているような感覚で、ぜひ楽しみながら聴いてください!!
◇SAYAKA
いつも応援してくださる皆さんに、こうして作品を届けられることをとても嬉しく思います。
ここまでいろいろな経験を重ねた6人での、最初の一歩の作品です。たくさんの方に聴いていただけたら嬉しいです。 ドライブのお供に『Cadillac』、ぜひお聴きください！
◇NANAKA
この6人でBe GirlsとしてCDデビューができることを嬉しく思います。『Cadillac』は爽快感とスタイリッシュさが溢れる作品です。ぜひ心と体を乗せながら、全身でこの音楽を感じて楽しんでください！！！
◇AZ
CDデビューが決まり、とても嬉しいです。かっこいい姿をお見せしようとワクワクしながら取り組んだ楽曲です。皆さんも私たちと一緒に走り抜けましょう！！
■リリース情報
2026.05.19 ON SALE
SINGLE「Cadillac/Be Girls/Flower Rain」
