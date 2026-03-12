“ノノガ”セミファイナリストSAYAKAを含む6人組Be Girls、デビューCDリリース決定「ここまでいろいろな経験を重ねた6人での、最初の一歩」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6人組ガールズグループ、Be Girlsが、デビューCDを5月19日にリリース。メンバーのSAYAKAは、ガールズグループオーディション『No No Girls』のセミファイナリストとして注目を集めた。

■それぞれが異なる個性を持ちながら、自然体で寄り添い合う6人組

Be Girlsは、AO、WUME、SAYAKA、NANAKA、AZ、HARUKAの6人組。それぞれが異なる個性を持ちながら、自然体で寄り添い合う関係性が魅力だ。

ノノガセミファイナリストとして注目を集め、本作であらたな一歩を踏み出すSAYAKA。あの頃から変わらないまっすぐな眼差しと、成長した表現力は、既存ファンはもちろん、これから出会うリスナーの心にも静かに灯りをともす。

Be GirlsのデビューCD「Cadillac/Be Girls/Flower Rain」には、新曲「Cadillac」の他「Be Girls」「Flower Rain」の3曲をトリプルA面として収録。透明感と艶を併せ持つ歌声、そしてメンバー自身が綴ったリアルな感情が詰まった、Be Girlsのの名刺代わりとなる一枚だ。

「Cadillac」の振付は、K-POP・J-POPアーティストを多数手がけるPark Chang HoとYEOSUNが担当。韓国のトップダンサー陣を起用し、ハイエンドな制作体制で臨んだ。また、メンバー自身が作詞に参加し、日々の揺らぎや痛み、小さな勇気、誰にも言えない感情を、そっと手渡すように音楽へと昇華。派手さよりも余韻。 聴き終えたあとに、心のどこかが静かにほどけていくような作品に仕上がっている。

ジャンルに縛られない柔軟な音楽性と、心を震わせる歌声。Be Girlsは、国内外から注目される新世代ガールズグループとして歩みを始めた。

■メンバーコメント