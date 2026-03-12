熱を出して寝込んでいる女の子の様子を見に行ったら、ワンコがそばにいて…？まるで保護者のように見守っている光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で19万1000回再生を突破。「尊い」「心配してる」「優しい」といった声が寄せられています。

【動画：熱を出してしまった娘→様子を見に部屋まで行くと、犬がいて…まるで保護者のように『見守る光景』】

女の子が熱を出したら…

Instagramアカウント「raimaru1126」に投稿されたのは、豆柴の「雷丸」くんと暮らしている女の子が熱を出してしまった時の光景です。ママさんが部屋に様子を見に行ったら、女の子はひとりで寝ているかと思いきや…？

なんと女の子のそばには、雷丸くんの姿が！どうやら雷丸くんも女の子が心配で、看病しにきてくれていたようです。

ワンコの保護者のような姿が尊い

普段の雷丸くんは元気いっぱいでやんちゃな男の子とのことですが、この時は女の子にちょっかいを掛けることもイタズラをすることもなく、ただ静かに見守っていたといいます。

「僕がついてるから、安心して休んでね」とばかりに優しい表情で寄り添っている姿は、まるで保護者のよう…！ ママさんは雷丸くんの存在を、とても頼もしく感じたそうですよ。

そして女の子は雷丸くんがずっとそばにいてくれたおかげで寂しい思いをせずに養生できて、無事に熱も下がったとのこと。雷丸くんの愛情と優しさは、女の子にとって1番の薬になったようですね！

この投稿には「優しい子ですね」「心配している事が表情で分かります」「保護者の目だよ。ホントに素晴らしいです」「起こすなよオーラが出ていますね」「そばにいてくれるだけで元気になれるよね」といったコメントが寄せられています。

ワンコはツンデレ！？

数日後、熱が下がって元気になった女の子は、雷丸くんをナデナデして感謝の気持ちを伝えたそう。すると雷丸くんは「触るなっ」と女の子の手を甘噛みして、「元気になったなら、もう行くぜ。あばよ！」と部屋から出て行ってしまったとか。

ところが女の子がもう少し休んでいようと布団に入ると、部屋に戻ってきた雷丸くん。そして結局、「もうちょっと一緒にいてやるか」とばかりに、その後も女の子のそばにいたそうです。ツンデレなところも愛おしすぎる雷丸くんなのでした。

雷丸くんの可愛い姿やご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「raimaru1126」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「raimaru1126」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。