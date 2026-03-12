俳優で政治家のアーノルド・シュワルツェネッガー（78）が、映画「プレデター」「コナン・ザ・グレート」「コマンドー」の復帰についてオファーを受けていることを明かした。先日、オハイオ州で開催された「Arnold Sports Festival」のステージに登壇した際、シュワルツェネッガーはアクションスターとしての地位を築いた人気シリーズの新作について話が浮上していることを明かした。



シュワルツェネッガーはそこでこう話している。「『プレデター』はさらに作られて、ダン・トラクテンバーグ監督が見事な仕事をしたけど、彼は次の『プレデター』に僕の出演を望んでいる。それに向けて話をしたんだ」「実はフォックス・スタジオは改めてアーノルドの魅力に気づいたみたいでね。『プレデター』に出てほしい。それに君のために『コマンドー2』の脚本も準備できた」と言って来たんだ」



そして、「コナン」の続編について話題が出た際には、最近「King Conan」というタイトルの新作の企画を持ちかけられたと明かし、「僕に40歳のような役は与えない。年齢相応でないとね。またひと暴れするつもりだけど、違ったかたちになるだろう」と続けた。



「King Conan」についてはスタジオ側が特殊効果を用いた大作にする準備が整っていると示唆。さらに監督にはトム・クルーズ主演の「ミッション:インポッシブル」シリーズなどで知られるクリストファー・マッカリーの関与をほのめかした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）