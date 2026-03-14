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偏食で知られる氏原と相方のサカモトが発信するYouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「再販で超話題のマックポークとバズったマックアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。マクドナルドの再販商品やネットで広まるアレンジレシピを実際に試し、忖度なしの評価を下す企画だ。単なる味の感想にとどまらず、足し算で生まれる新しい味わいを独自の視点で検証している。



動画序盤では、新商品の「シャカシャカポテト ピザポテト味」を試食。冷めてしまったポテトを使用しつつも、氏原は一口食べて「うまっ」と漏らす。スナック菓子を彷彿とさせる濃厚な味付けが高く評価され、「粉を販売してほしい」とこぼすほどのお気に入り具合を見せた。続いて、フィレオフィッシュにマスタードソースを加えるアレンジに挑戦。しかし、氏原は「酸っぱいが勝ちすぎない？」と首を傾げる。サカモトは本来のチーズの風味が消えてしまう点を指摘し、期待を超えなかった様子を見せた。



一方、2人が絶賛したのは「サムライマック」に市販のりんごジャムをトッピングする斬新なアレンジだ。バンズを開き、果肉感のあるジャムをたっぷり乗せて頬張ると、サカモトは親指を立てて「アリ！」と即答。氏原も「うんま」と目を丸くした。肉の旨味と甘みが絶妙にマッチし、「これこそアレンジ」と太鼓判を押している。さらに、スイーツの「クリームブリュレホットドーナツ」では、ナイフを入れた瞬間から「うわ、映画館だ！」と2人揃って大興奮。キャラメルポップコーンと売店の空間が混ざったような独特の香りと味を熱弁し、映像越しにもその驚きが伝わってくる。



定番メニューに一工夫加えるだけで、全く別の料理へと変化するマクドナルドアレンジの奥深さ。偏食の氏原をも唸らせたジャムの活用法は、いつもの味に飽きた際の強力な選択肢となる。既存の商品に新たな価値を見出す彼らの探求心は、読者が次に商品を選ぶ際の新鮮な視点となるはずだ。