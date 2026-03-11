ラッパー・TOKONA-Xの“ソフビ人形”100体限定で販売中 価格5万9800円
“伝説”のラッパー・TOKONA-Xの“ソフビ人形”が100体限定で販売中だ。
同アイテムは、ドキュメンタリー作品『KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-』の国内外での多数の上映、そして配信を記念したもの。東京玩具式製造のもと国内製造にこだわり、塗装も一つ一つ手作業で行われている。また、TOKONA-Xのアイコンでもある3連ドッグタグも再現し、ゴールドタグには"X"の刻印入りとなっている。
DREAM TEAM ONLINE SHOPと東京玩具式のECサイトで合計100体限定の販売となる。価格は5万9800円。
