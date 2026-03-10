気づかないでいると時間の損失に。男性がよく見せる「脈なしサイン」とは
意中の男性が脈ありかどうかがわからないと、どのようにアプローチしていけば良いのか悩まされるものですが、そもそも脈なしなら、アプローチすること自体が時間の損失ということも。
そこで今回は、男性がよく見せる「脈なしサイン」を紹介します。
他の男性の存在を気にする素振りを見せない
気になる男性が脈ありかどうかを確かめるなら、他の男性の存在を匂わせたり、元カレの話題をしてみると、ハッキリ男性の本心がわかるでしょう。
でも、一切そういう素振りもなく、単に会話の話題の１つとして聞いているようなら、この時点では脈なしの可能性が高いです。
また、彼氏の有無を探ったり聞いてきたりもしないのも脈なしサインと言えます。
連絡をしても返事が返ってこない
男性は好きな女性からの連絡にはすぐに返事をするものですし、好きな女性には自分から積極的に連絡をすることが多いでしょう。
つまり、あなたが連絡しても返事がなかなか返ってこない、返事が来るのは数日後という状態が続いているなら、この時点では脈なしと判断すべき。
男性も好意のある女性に対して駆け引きの１つで返事を遅らせることはあるにせよ、そういう男性も普段は早めに返事をしてくれるはずです。
男性は好きな女性にはわかりやすく脈ありサインを出すものなので、今回紹介した内容に当てはまる男性については脈なしと判断してくださいね。
